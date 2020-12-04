إحكام بين سنة و18 شهرا في حق 04 إطارات من الخدمات الجامعية لتلمسان والتحقيق مع إطارات أخرى

قضت محكمة الجنح بمحكمة تلمسان نهار الخميس بعقوبة 18 شهر في جزار الاقامة الجامعة منصورة 4 “ك محمد ” ورئيس المخزن بدات الاقامة ” ب بومدين ” ، وعام حبس لرئيس فوج الأمن “ب لحسن” و رئيس قسم المراقبة والتنسيق “ل عبد الحق ” بصفته المسؤول المباشر عن مراقبة المدخولات والمخروجات اليومية من الاقامات الجامعية الثمانية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية منصورة مع الأمر بالإيداع بالجلسة بتهمة السرقة وتبديد أموال عمومية في قضية تهريب اللحوم الموجهة الى الطلبة.

القضية تعود الى يوم الثلاثاء المنصرم أين اوقفت مصالح الامن جزار الاقامة “ك محمد” وهو متن مركبته بعد خروجه محملا بكمية هامة من اللحوم من الاقامة الجامعية منصورة 4 التي كنت تحت الرقابة الامنية منذ اقالة المدير السابق “ب ج” الذي رفض ادخال كمية هامة من اللحوم شهر جويلية المنصرم والذي يكون قد وجه رسالة الى المدير العامة يبرر فيها رفضه بوجود شبكات لتهريب اللحوم بدعم من اطارات سامية من مديرية الخدمات الجامعية ، والا كيف يفسر ادخال كميات هامة من اللحوم في غياب الطلبة ، هذا وقد قدم الموقوف تصريحات عن شركائه الذين تم توقيفهم تباعا ، واثناء اللجلسة اعترف المتهم الرئيسي بالتهم في حين انكر باقي المتهمين التهم المنسوبة اليهم فيما طالبدفاع مديرية الخدمات تعويضا ب100 مليون في حين التمس ممثل النيابة عقوبة 03 سنوات حبس نافذة ليتم ادانتهم بالاحكام السابقة.

من جانب اخر لاتزال التحقيقات جارية في العديد من ملفات الفساد التي تعرفها هذه المديرية خاصة في ظل وجود ملفات محل تحقيق في مقدمتها تحويل لحوم من اقامة الى اخرى في الوقت الذي عرفت احدى الاقامات خاصة بالاناث خلال الاسابيع الماضية احتجاجا عنيفا بفعل سوء الوجبات التي هربت لحومها ومنح للطالب غذاء غير صحي انتهى بتفريغ الاطعمة في مصارف المياه المستعملة وباتت الطالبات دون عشاء ، وكذا ادخال لحوم بدون رقابة بيطرية او شهادة بيطرية ، ناهيك عن صفقة النقل التي قد تجر العديد من الاطارات ، خصوصا بعدما تبين ان ممثل شركة طحكوت قد طعن بها وقدم دلائل كبيرة منها عدم نشر عدم الجدوى في الجرائد وفقا للقانون ، ناهيك عن تجاوز المدة ما يجعل فترة فتح العروض ومناقشتها وفقا للاجال القانونية تتجاوز السنة المالية وهو ما سيخلق مشكلا للنقل في جامعة تلمسان ويؤدي الى كارثة حقيقية .

محمد بن ترار