إحصاء المناصب الشاغرة قبل بداية جويلية

طالبت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الولائية بضرورة إعداد تقارير مفصلة حول المناصب الشاغرة والقابلة للشغور خلال الموسم المقبل وكذا عدد التلاميذ حسب المستوى والصيغ الجديدة التي تضمن التكفل بهم قبل الدخل المقبل .

هذا وقد أمهلت وزارة التربية الوطنية مدرائها أربعة أسابيع من اجل تقديم التقارير بغية تفادي مشاكل خلال الدخول المقبل خاصة في ظل المشاكل التي عاشها القطاع هذه السنة بفعل جائحة الكرونا ، هذا و ينتظر من الوزارة أن تفتح الوزارة أبواب التوظيف أو الأرضية الرقمية للاستعانة بالقوائم الاحتياطية التي يطالب أصحابها بضرورة مواصلة استغلالها بفعل أنهم ناجحين في الامتحانات وهم ينتظرون التوظيف خاصة بعد موافقة مديرية الوظيف العمومي على استمرار العمل بهذه القوائم ، وسبق للامين العام للوزارة أن أقر بها ، على خلفية مطالب النقابات ومراسلات بعض نواب البرلمان حول القضية التي أصبحت تهدد بانفجار احتجاجي في ظل تشكيل تنسيقية للاحتياطيات والتي تمكنت من مساءلة وزير التربية عن طريق البرلمان وتوجيه رسائل بدعم من النقابات لتحقيق مطالبهم .

من ناحية أخرى أطلقت الوزارة جدولا لإحصاء عدد التلاميذ حسب المستويات في انتظار نتائج شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا وذلك من أجل ضمان توزيع الكتب المدرسية والمناهج التي يتم التكفل بتوزيعها من أجل تغيير بعضها التي تبين أنها لا تلائم المجتمع وتهدد مقوماته ، كما تجري عملية إحصاء لعدد الأقسام والمدارس لتي يمكن استغلالها والتي هي قيد الانجاز لضمان إتمامها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتفادي الاكتظاظ وإيجاد حلول للمشاكل قبل وقوعها خاصة وان قطاع التربية يعرف تراكمات كبرى يستوجب حلها .

محمد بن ترار