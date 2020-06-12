إحتياطيو الرتب الإدارية يطالبون بالتوظيف

طالب إحتياطيو الرتب الإدارية لقطاع التربية، الناجحون في الامتحان المهني الداخلي للترقية بعنوان 2019، من وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، التدخل لاستصدار رخصة استثنائية، لتفعيل العمل بالقوائم الاحتياطية، المؤشرة من قبل الوظيفة العمومية بعنوان 2019، كحل قانوني توافقي لما تقتضيه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تجنبا لسنة دراسية ملغمة ومليئة بالتكليفات العشوائية للموظفين من جهة، وتوفيرا للمال والجهد والوقت من جهة أخرى.

حيث أوضحت العريضة المطلبية للاحتياطيين المقدرين بـ402 شخص، ضرورة توظيفهم في مناصب قارة، بعدما لم يعرف طريقا للتسوية، وذلك من خلال العمل بصفة فورية، على تفعيل واستغلال القوائم الاحتياطية المنجزة، والمراقبة من قبل مصالح الوظيفة العمومية المختصة، منذ أوت 2019، خاصة في ظل إلغاء مسابقات الترقية الداخلية لفئة الإداريين هذه السنة، عن طريق الرجوع إلى المناصب المالية الشاغرة والمحررة الموجودة ضمن الخرائط التربوية والإدارية للسنة الدراسية 2021/2020 ، لسد الشغور بطريقة منظمة وعادلة ومنصفة للجميع.

في حين أكدت ذات العريضة، بأن العملية المقترحة قانونية ،ويمكن أن تطبق ميدانيا، وذلك بالاستناد إلى الفقرة 2 من المادة 28، من المرسوم التنفيذي رقم 194/12 المؤرخ في 25 أفريل 2012، الذي يحدد زيادة على كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، كيفيات تنظيم الامتحانات، التي تنص على أنه تنتهي صلاحية القوائم الاحتياطية تلقائيا، عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الدراسية الموالية، وعلى أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة الحالية، وهذا عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69، المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا تعليمة الوزير الأول رقم 90 المؤرخة في 14 مارس 2020، المتضمنة تعليق الأنشطة المبرمجة من قبل المؤسسات العمومية المركزية والمحلية، بما في ذلك تأجيل المسابقات وما يترتب عنها من تدقيق وتثبيت لقوائم الناجحين.

ليختتم الاحتياطيون الإداريون، في رتب مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، من مفتشي التربية الوطنية، ونظار ومساعدي ومشرفي التربية، نواب مديري المدارس الابتدائية، مستشاري التوجيه المدرسي والمهني ومستشاري التربية الوطنية، رسالتهم بقائمة تحوي أسماء الناجحين المعنيين في 15 ولاية، والمقدر عددهم 402 شخص.

مريم خميسة