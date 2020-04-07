إحتواء تداعيات كورونا اقتصاديا ممكن بهذه الشروط

* المنطقة بحاجة إلى تكاثف إقليمي لمواجهة الوباء

* الالتزام بالحجر الصحي له نتائج ميدانية فورية

* الصين هي الشريك الإستراتيجي الجديد للجزائر

حذر الخبير الإقتصادي هارون عمر في حوار خص به جريدة “الوسط” من تداعيات أزمة كورنا على الإقتصاد، أين توقع بأن العديد من القطاعات ستتضرر بشكل غير مسبوق بل وستكون مهددة بالإفلاس على غرار قطاع السياحة والأسفار، بالإضافة لقطاع الخدمات ، دون إغفال شريحة واسعة من الجزائريين الذين يعتبرون من العمال اليوميين غير المسجلين في أي جهة، فئة كبيرة قد تصل إلى 10 ملايين نسمة تعمل في السوق الموازية وقد تحتاج لدعم من قبل الدولة في هذه المرحلة الحساسة.

حاورته : إيمان لواس

بداية، ماهي تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الجزائري؟

الجزائر ليست استثناء عن ما يحصل في العالم، والواضح أن الذي يؤثر على الجزائر أكثر من كورونا المستجد covid19 هو إنهيار أسعار المحروقات بسبب النقاش الحاصل بين المملكة العربية المتحدة وروسيا، ضمن ما يعرف بـ “أوبك +”، تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي بدأ يصل إلى مرحلة الكساد سواء في أوروبا أمريكا أو الصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط جعل السوق يغرق في كميات معروضة أكبر من الطلب، وتزامن هذا مع قرار أحادي من المملكة العربية السعودية برفع إنتاجها وتخفيض الأسعار الخاصة بشهر أفريل وهو ما جعل النفط يتراجع بشكل غير مسبوق وصلت إلى حدود 20 دولار، والمشكل الآن أن روسيا تريد تحييد النفط الصخري الأمريكي بعدم رفع الأسعار فوق 40 دولار للبرميل، وهو ما يخلق نقاش عالمي قد يحتاج بعض الوقت لتسويته، هذا الواقع أثر وسيؤثر على مداخيل الجزائر والتي قدرت بحوالي 34 مليار دولار في سنة 2020، لكن مع المعطيات الحالية فهذا يعني أن مداخيل الجزائر من العملة الصعبة ستتراجع بالنصف، وهذا يرجع لتراجع أسعار البرميل حاليا، وإحتمال تقليص حصة الجزائر ضمن خطة دولية لتقليل المعروض ما بين 10 إلى 20 مليون برميل يوميا، وإذا كانت معروفا أن قيمة واردات الجزائر تقدر في حدود 43 مليار دولار سنويا، فإن مسارعة الرئيس لإقرار تقليص الواردات إلى 31 مليار دولار يرجع لمحاولة المحافظة على احتياطي الصرف الذي هو في حدود 60 مليار دولار،بالإضافة لتقليص ميزانية التسيير ب 30 بالمائة، دون إغفال تقليص ميزانية سوناطراك للنصف أي بما يعادل 7 مليار دولار، والمسارعة لإلغاء الدراسات التقنية والاقتصادية التي كانت تكلف الجزائر ملايير عديدة سنويا، وتوجه مفهوم خاصة في مجال النفط مدام السوق في حالة ركود .

ما تعليقك على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا؟

الإجراءات التي قامت بها الجزائر هي نفسها التي قامت بها جل دول العالم، وكانت متدرجة بشكل واضح، وكانت البداية بغلق الحدود فعزل مدينة البليدة وصولا لفرض الحضر الجزئي من 19 مساءا إلى 07 صباحا وصولا إلى تمديد الحجر من 15 إلى 07 صباحا، وأظن أن التحسيس الكبير الممارس من قبل مختلف الهيئات الوطنية وصولا إلى محاولة محاربة الاحتكار والرفع غير المبرر للأسعار، مع تقديم خطاب مطمئن من رئيس الجمهورية أكد فيه على أهم نقطة يجب أن نتحلى بها وهي التنظيم وصولا لتعليمات الوزير الأول بتشكيل لجان محلية من أجل إعانة الساكنة الذين يعانون في هذه المرحلة، والظاهر أن الجزائريين ملتزمين إلى حد بعيد، لكن الذي يطرح الأسئلة هو قدرتها على مرافقة المواطنين طيلة مدة هذه الجائحة خاصة أن التقديرات الطبية تؤكد أنها قد تصل إلى ما بعد ماي القادم، خاصة في حالة ما إذا لم يتم اكتشاف دواء أو لقاح، ولعل أبرز ما يؤرق الدولة أيضا هو القدرة على توفير وسائل الحماية للكادر الطبي والمواطنين بالإضافة لأنظمة الإنعاش التي تعتبر السلاح الوحيد القادر على مكافحة الجائحة في ظل ما نعيشه الآن، ومنه فالحكومة لحد الآن ناجحة في انتظار باقي المشوار الصعب الذي يجب على المواطنين أن يكونوا متعاونين لتجاوزها .

في نظركم، ماهي الإجراءات التي يجب أن تتخذ لحماية الاقتصاد ؟

أمريكا رصدت 2.2 ترليون دولار والبنك العالمي رصد 150 مليار دولار صندوق النقد الدولي يرصد 1 ترليون دولار ودول العشرين رصدت 5 تلريون دولار والاتحاد الأوروبي بصدد إطلاق أكبر إصدار لسندات في تاريخية وقد يكون بملايير الدولارات من أجل مواجهة الجائحة، ومنه فمهما فعلت الجزائر لن تستطيع لوحدها وفي ظل عدم وجود كيانات إقليمية قادرة على التكتل لصياغة خطة للخروج من هذه الجائحة، ومنه يبقى الحل الوحيد للجزائر هو الارتماء في الحضن الصيني، إن الذي يهم الآن هو الاستفادة من هذه الحالة التي يمر بها الاقتصاد العالمي .

ماهي آليات الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية ؟

الجزائر أصرت قرار بمنع تصدير حوالي 1200 سلعة، في هذه المرحلة الحرجة بعد أن بدأ بعض المنتجين يصدرون الكمامات، والجزائر اليوم لا تملك العديد من الصناعات القوية، خاصة أننا دولة مستوردة ولسنا مصدرة عدى النفط طبعا الذي يشهد كسادا الآن، والمهم الآن هو كيف يمكن بناء اقتصاد على هامش هذه الجائحة، خاصة بعد أن تأكدنا أن الشباب الجزائري قادر على العمل في كل المجالات وتصنيع كل شيء والورشات التي تحولت بين ليلة وضحاها من إنتاج الأحذية والألبسة لإنتاج الأقنعة الواقية والألبسة الواقعية دليل على أننا قادرون على كل شيء، مخابر الجامعات التي تحولت لإنتاج المطهرات أكدت أننا قادرين على كل شيء، شركة أوني التي ستبدأ في إنتاج أجهزة الانعاش أكدت أننا قادرين هذه الأمثلة وأخرى تؤكد أن أكبر عائق نعيشه الآن هو أن النظام السابق فرمل كل المحاولات والمبادرات من أجل تطوير الاقتصاد .

ماهي الإجراءات التي يجب على الحكومة أن تتبناها لمرافقة المؤسسات المتضررة؟

على الصعيد الجزئي فقطاعات كثيرة ستتضرر بشكل غير مسبوق بل وستكون مهددة بالإفلاس على غرار قطاع السياحة والأسفار، بالإضافة لقطاع الخدمات ، دون إغفال شريحة واسعة من الجزائريين الذين يعتبرون من العمال اليوميين غير المسجلين في أي جهة، فئة كبيرة قد تصل إلى 10 ملايين نسمة تعمل في السوق الموازية وقد تحتاج لدعم من قبل الدولة في هذه المرحلة الحساسة، وللأسف أغلب الصناديق الخاصة بمثل هذه الحالات ضعيفة الملائمة ولا تستطيع أن تواكب الجائحة، وهو ما يحمل الحكومة الحالية عبئا كبير ، الكثير من التجار البسطاء هم الآخرين معرضين لخسائر كبيرة خاصة أصحاب النشاطات الممنوعة الآن في ظل الحجر الصحي على غرار الأكل السريع المطاعم تجارة الملابس الأحذية وغيرهم، حيث أن أغلبهم يكترون محلاتهم من خواص، وهو ما يعني أنهم لن يستطيعوا استرجاع أموالهم في هذا التوقف المرحلي الذي قد يطول إلى ما بعد منتصف جوان ، كما أن إدماج العمال أصحاب عقود ما قبل التشغيل والذي يبلغ عددهم حوالي 400 ألف تبقى معلقة وغير قابلة للتطبيق.

حاورته: إيمان لواس