إحتمالية تعرض المصابين بفيروس كورونا مرة ثانية سؤال ليس لديه جواب من طرف الخبراء

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الجمعة،من خلال تصريح خص به قناة النهار أن “الأشخاص المصابين بفيروس كورونا تكون لديهم مناعة لمدة 8 أشهر”.

واضاف الوزير بان إحتمالية تعرض المصابين بفيروس كورونا مرة ثانية للوباء أم هم محميين، “السؤال ليس له جواب صحيح ومقبول من طرف كل الخبراء”

وأكد بن بوزيد أن “بخصوص المناعة لدى هؤلاء، فالقراءة الأخيرة تشير أن المصابين بوباء كورونا تكون لديهم المناعة لمدة 8 أشهر”.

واوضح وزير الصحة “لماذا 8 أشهر؟”، “8 أشهر لأن الحساب بدأ منذ تفشي الفيروس في مارس إلى يمنا هذا نجد 8 أشهر” يضيف الوزير.