إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 17 شخصا بشواطئ تنس بالشلف

أحالت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بقالول بأمن ولاية الشلف أمام محكمة تنس 17 شخصا، عن قضية جنحة تهريب المهاجرين وجنحة مغادرة التراب الوطني بدون رخصة.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم مابين 17 و 40 سنة ينحدرون من ولاية الشلف.

القضية تمت بعد إستغلال لمعلومات مفادها وجود أشخاص بصدد تنظم هجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية ( الحرقة) عبر شواطئ تنس.

وبعد إتخاذ الاجراءات اللازمة تم توقيفهم وهم بصدد مغادرة التراب الوطبي عبر البحر،أين ضبط بحوزتهم 3 ٱلاف لتر من الوقود بالاضافة إلي مبلغ مالي يقدر بـ 60 ألف دينار و 50 أورو، كما تم حجز (سيارة نقل جماعي، شاحنة صغيرة، سيارة سياحية)،

من جهتها تم تحويلهم لذات الفرقة لاستكمال التحقيق و إنجاز الملف الجزائي في حقهم أحيلوا بموجبه أمام محكمة تنس.