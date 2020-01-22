إحالة 62 قاضيا على التقاعد

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم، مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ديسمبر يتضمن إنهاء مهام 62 قاضيا وإحالتهم على التقاعد وهي أول عملية في سلك القضاة منذ انتخاب تبون رئيسا للجمهورية في 12 ديسمبر الفارط .

وتضمن المرسوم الرئاسي الخاص بانهاء مهام 62 قاضي وإحالتهم على التقاعد المنشور في أخر عدد من الجريدة الرسمية مهام 17 قاضية كان يمارسون مهام في مختلف المجالس والهيئات القضائية المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن , وبهذا المرسوم يكون أول قرار قد اتخذ في قطاع العدالة منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة الجمهورية والذي حافظ على وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي في أول حكومة وضعها الرئيس عبد المجيد تبون

باية ع