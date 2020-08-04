إحالة ملف خليدة تومي غدا على غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة

تفتح غدا الاربعاء غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة ملف طلب الافراج عن وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المولودة مسعودي الذي تقدم به دفاعها الذي اسسه على تجاوز المدة القانونية للحبس المؤقت وفقا لاحكام المادة 125 الفقرة 01 من قانون الاجراءات الجزائية ، خاصة وانها محبوسة بسجن الحراش منذ 04 نوفمبر 2019 اي منذ 09 اشهر بعد تمديد امر الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق لفترتين دون سماعها وهو ما يخالف القانون ، في حين ان القانون يرخص بتمديد الحبس المؤقت ل03 مرات ب04 اشهر عن كل مرة بعد استشارة النائب العام ، ويركز دفاع تومي مذكرته على ان التهمة الموجهة لها لاتستدعي بقائها بالسجن طيلة هذه الفترة ، وتواجه خليدة تومي تهم تبيد اموال عمومية ،منح امتيازات غير مستحقة ، سوء استغلال الوظيفة لما كانت تشتغل وزيرة للثقافة وخلال اشرافها على عاصمة الثقافة الاسلامية .

محمد بن ترار