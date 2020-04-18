إحالة عائلة طحكوت و44 إطارا على المحاكمة

كشفت مصادر قضائية أن عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد قد أنهي عملية التحقيق في ملف محي الدين طحكوت وابنه المتورطان رفقة أشقائه رفقة 44 من إطارات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للخدمات الاجتماعية ومصالح النقل في قضايا فساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير عل نحو يخرق القوانين والتنظيمات، في مجال الصفقات العمومية، لاسيما في صفقات الخاصة بنقل الطلبة الجامعين بالعديد من جامعات الوطن وسيتم إحالته على المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة بعد جدولة الملف من قبل مصلحة الجدولة .

هذا وينتظر أن يوجّه وكيل الجمهورية استدعاء للحضور إلى جلسة محاكمة علنية خلال الأسابيع المقبلة ل 56من إطارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في قضايا فساد تتعلق ، بينهم 45 شخصا يواجهون تهمة ثقيلة عقوبتهم تصل إلى المؤبد في حين تم الإفراج نهاية الأسبوع عن المدير العام للخدمات الجامعية فاروق بوكليخة ومدير الخدمات الجامعية لتيبازة في آخر جلسة سماع قبل إحالة الملف إلى مصلحة الجدولة للمحاكمة في قضية نقل الطلبة ، وهي الصفقات التي تم إمضاؤها لمدة 5 سنوات ما أدى إلى تبديد أكثر من 820 مليار سنتيم سنويا، بسبب الصفقات مشبوهة في النقل الجامعي بولايات العاصمة و ضواحيها و أغلب ولايات الوسط بعدما تبين أن طحكوت قد قام بإبرام صفقة لمدة 05 سنوات قابلة للتجديد لضمان نقل الطلبة ب780 حافلة ب02 مليون يوميا للحافلة حسب العقد الوقع بين شركة طحكوت والمديرية العام للخدمات الجامعية ، ليتبين ان 400 حافة دخلت حيز الخدمة و380 تتقاضى أجرها بمليونين سنتيم يوميا دون أي عمل وهو ما يقابل مبلغ 300 مليون للحافلة الواحدة .

محمد بن ترار