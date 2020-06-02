إحالة شقيق الهامل على محكمة الجنح بوهران

أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة جمال الدين نهار أمس ملف شقيق اللواء عبد الغاني هامل العقيد يماني هامل على محكمة الجنح بوهران بتهم الفساد.

هذا وقد وجهت النيابة إلى العقيد يماني هامل عدة تهم خطيرة في مقدمتها تبيض أموال ، سوء استغلال الوظيفة ، استعمال النفوذ، الإثراء غير المشروع والإدلاء بإقرارات غير صحية، هذا وتتزامن محاكمة شقيق الهامل مع 03 قضايا متابعة ضد شقيقه عبد الغاني وعائلته ، كما تم غلق أغلب مؤسسات العائلة بكل من تلمسان ووهران والعاصمة في مقدمتها العيادة الصحية التي يمتلكها يماني هامل ببلدية صبرة 25 كلم غرب تلمسان ومعصرة الزيت بالرمشي.

محمد بن ترار