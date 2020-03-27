إحالة سيارات مخالفي الحجر على المحشر وسحب رخصهم سياقتهم

أصدرت المديرية العامى المديرية العامة للامن الوطني تعليمات الى مديرياتها بكل من البليدة ، العاصمة ، وهران ، سطيف ، بومرداس ، تيبازة ، وهران ، باتنة ، الوادي، قسنطينة وتيزي وزو بضرورة التحلي باجراءات صارمة لضمان الحجر الصحي للمواطنين ومنع التحركات خلال ساعات الحجر الا للمخول لهم قانونا وفقا لتعليمات الوزير الاول .

هذا ومن المفروض أن تباشر مصالح الأمن بالولايات المعنية بالحجر منذ ليلة اليوم السبت في نصب الحواجز بمداخل المدن وشوارعها الرئيسية مع تنظيم دوريات راكبة وأخرى راجلة من اجل التصدي لكسر الحجر الصحي ،هذا وأشار مصدر مأذون من مديرية الأمن بوهران أن مصالحه ووفقا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني في وضع السيارات التي تكسر الحجر الصحي دون ضرورة ملحة في المحشر مع سحب رخص السياقة لأصاحبها مع غرامات جزافية ، في حين يتم سماع المخالفين الراجلين على محاضر وإحالتهم على القضاء ، ويستثنى منهم أصحاب التراخيص الخاص للعمل التطوعي ، وأصحاب الأمراض المتوجهين إلى المستشفيات والحجاب والحراس بالمؤسسات العمومية والخاصة ووسائل نقل العمال ، من جانب آخر ومن أجل إنجاح عملية الحجر الصحي ستعمل مصالح الأمن بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية وأعوان التضامن الوطني على تنظيم حملة لتجميع المتشردين من الشوارع وإحالتهم على مراكز الحجر لحمايتهم .

محمد بن ترار