إحالة بهاء طليبة على قسم الجنح بثلاثة تهم ثقيلة

كشفت مصادر مقربة من غرف التحقيق بمحكمة سيدي امحمد أن قاضي التحقيق، لذات، قد أمر نهاية الأسبوع بإحالة ملف النائب البرلماني المسجون بهاء الدين طليبة، على محكمة الجنح من أجل برمجة القضية بعد انتهاء التحقيقات في التهم الموجهة إلى وتأييد غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة لقرار الإحالة ، حيث من المنتظر أن يتم إحالته على قسم الجنح بمحكمة سيدي أمحمد بثلاث تهم ثقلية وجهت له تتعلق تبييض الأموال، منح مزايا غير مستحقة، والتمويل الخفي لأحزاب سياسية.، هذا وكان ملف طليبة اتخذ أبعادا دولية عقب فراره نحو تونس هذا ويتواجد النائب البرلماني بهاء الدين طليبة الذي تم تجريده من الحصانة البرلمانية في السجن منذ 03 أكتوبر الماضي بأمر من قاضي التحقيق على خلفية توقيفه بعدما ظل في حالة في فرار منذ25 سبتمبر .

محمد بن ترار