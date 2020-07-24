إحالة أول ملف لمحمد الغازي على محكمة الجنح

كشفت مصادر مقربة من مصلحة الجدولة أنه تم إحالة أول ملف للوزير السابق محمد الغازي على محكمة الجنح بمحكمة الشراقة برفقة جملة من الإطارات بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة في ملف ابنة الرئيس بوتفليقة المزعومة “خ س” وابنتيها.

الوزير محمد الغازي في هذا الملف الذي تم برمجة محاكمته يوم الخامس أوت المقبل متابع رفقة كل من ابنه والوزيرعبد الغاني زعلان والمدير العام للأمن الوطني واحد أعضاء مجلس الأمة و10 متهمين آخرين في مقدمتهم سيدة أعمال وابنتيها التي كانت تدعي انها ابنة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويواجه محمد الغازي تهم منح امتيازات غير مشروعة لسيدة أعمال لما كان واليا لولاية شلف وكذا سوء استغلال الوظيفة ونهب العقار ، تهريب أموال من وإلى الخارج وتبييض أموال وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية في قضية متعلقة بالسيدة “مايا التي كانت تدعي أن ابنة الرئيس بوتفليقة ، حيث وأثناء متابعة الملف وتوقيفها تم حجز جوازات سفر ووثائق مزورة ،وتم مداهمة منزلها الذي هو فيلا بمنطقة موريتي حيث تم في العملية حجز 12 مليار سنتيم و270 ألف أورو و30 ألف دولار أمريكي و17 كلغ من المجوهرات، حيث كانت تلك المحجوزات مخبأة بإحكام داخل جدار إسمنتي، هذا ومن شأن المحاكمة ان تكشف تجاوزات أكبر .

محمد بن ترار