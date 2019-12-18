إحالة أعضاء على الانضباط بتهمة الخيانة

مطالب برحيل مهيوبي

باية عطار

يعيش حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي شارك لأول مرة في الانتخابات الرئاسية أولى هزاته الانتخابية والتي تجلت في إحالة أعضاء مجلسه الوطني على لجنة الانضباظ بتهمة الخيانة على خلفية عدم عدم دعم مرشح الحزب وامينه العام بالنيابة عز الدين ميهوبي التي تعالت أصوات تطالب برحيله على خلفية هزيمته في الرئاسيات الأخيرة .

بعد أقل من تسعة أشهر منذ بداية التخلص من تركة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد اويحيى الموقوف بسجن الحراش والمتابع بعدة قضايا فساد وسوء التسيير ومنح امتيازات غير مستحقة يبدو أن التجمع الوطني الديمقراطي يتجه الى ازمة جديدة افرزتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شارك فيها لأول مرة عن طريق مرشحه وامينه العام بالنيابة عز الدين ميهوبي حيث انه بعد 24 ساعة من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح الحرعبد المجيد تبون فيما حل ميهوبي في المرتبة الرابعة تعالت أصوات تطالب بضرورة رحيل ميهوبي من الأمانة العامة وعقد مؤتمر اسثتنائي فيما ذهب بعض القيادات إلى أبعد من ذلك من ترشح بعض القيادات على غرار وزير المالية السابق عبد الكريم حرشاوي , ولم تتوقف بوادرالأزمة عند هذا الحد أعلن الحزب أمس في أول اجتماع لمكتبه الوطني عن إحالة 4 قياديين على لجنة الانضباط ويتعلق الأمر بالبرلماني والوجه البارز في عهد احمد أويحيى الصديق شيهاب ونائبة الحزب عن الجالية الجزائرية بتونس ابتسام أميرة والملقبة بحسناء البرلمان بتهم خرق مواثيق الحزب ودعم مرشح للرئاسيات من خارج قواعد الحزب وهو ما اعتبره المكتب الوطني بمثابة خيانة للحزب التي تصل حد الفصل النهائي

بوادر الأزمة الداخلية هذه حاول التجمع الوطني الديمقراطي إخفائها للرأي العام في أول اجتماع له بعد نتائج الانتخابات الرئاسية حيث اكتفى الحزب بتثمين تحرره من صفة الحزب المساند بدخوله سباق الرئاسيات لأول مرة في تاريخه بمرشحه الأمين العام بالنيابة عز الدين ميهوبي وبرنامجه الانتخابي كما اكتفى أيضا بتهنئة الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية متمنيا له النجاح في مهامه الوطنية النبيلة داعيا إياه إلى تهيئة الشروط لقيام حوار وطني ناجح كما أثنت ذات التشكيلة السياسية على الشعب الجزائري بمساهمته الفعالة في إنجاح الموعد الانتخابي وتفويت الفرصة عن المشككين في تنظيمها