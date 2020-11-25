إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم يصل عتبة 60 مليون

حسب ما صرحت به وكالات اجنبية بان جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية قد اصدرت احصائيات اجمالي الاصابات بفيروس كرونا عبر العالم اقترب من 59,8 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء و أن عدد المتعافين يقترب من 38,3 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و409 آلاف

وتعتبر جامهة جونز هوبكنز من أبرز المراجع في تتبع تفشي جائحة كورونا