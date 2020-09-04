إجماع على المطالبة بحل برلمان “الشكارة”

* مطالب بمحاكمة سلال ،بدوي ولوح بتهمة النصب

فجرت التصريحات التي أدلى بها النائب البرلماني بهاء الدين طليبة والأمين العام السابق للأفلان خلال محاكمتهما نهاية الأسبوع بتهمة الرشوة وبيع رؤوس القوائم في الآفلان صاحب الأغلبية البرلمانية ب07 ملايين لردة فعل عنيفة من قبل العديد من القانونين والسياسيين والجمعيات المواطنين الذي اختاروا مواقع التواصل الاجتماعي لبعث رسائل إلى رئيس الجمهورية يطالبونه بحل البرلمان ومنعه من مناقشة القوانين بحكم انه برلمان العصابة.

هذا وأشار العديد من القانونين من دكاترة، ومحامين وأساتذة جامعين وقضاة متقاعدين أن تصريحات طليبة وولد عباس أسقطت الشرعية الانتخابية على البرلمان ، خاصة بعدما تبين أن عناصر العصابة المحبوسين هم من كانوا يقومون بإعداد القوائم بناء على الرشوة ودون الاعتماد على الكفاءة والمستوى العلمي ،مايجعل حله أمرا ملحا وبقائه يناقش القوانين هو مساس بالحقوق ، هذا وأشارو أن العديد منهم وجهوا رسائل مفتوحة إلى رئيس الجمهورية لمراجعة بعض القوانين التي يناقشوها ، لأن اكتشاف الجريمة يستوجب معالجة جذورها بأثر رجعي ، حيث أن البرلمانين رفضوا الضريبة على الدخل لأصحاب الأموال حفاظا على مصالحهم وفرضوها على الشعب ، كما أنهم صادقوا على ميزانيات ضيقوا فيها على المواطن بزيادات في المواد الغذائية والبترولية وهو ما يجب إسقاطه وفقا للقواعد القانونية “..مابني على باطل فهو باطل ” و كذا أن “الفساد لايتقادم “.

من جانب آخر شهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا شعبيا كبيرا على البرلمان ودعاوي بحله بحكم أنه يمثل المال ولا يمثل الشعب ، كما طالب العديد من أصحاب التعليقات بمحاكمة سلال ،بدوي ولوح بتهمة النصب على الشعب ، هذا وأصدرت العديد من الجمعيات بيانات لها تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لإسقاط البرلمان الذي يحوي أغلبية من الأشخاص الذين اشتروا مناصبهم بالمال الفاسد والمجهول المصادر حسب تصريحات طليبة وولد عباس ودعما من العصابة التي هو يمثلها ولا يمثل الشعب .

أمام هذا الوضع خرجت العديد من التشكيلات السياسية عن صمتها واستفاقت من سباتها للمطالبة بحل البرلمان وتنظيم تشريعيات مسبقة في محاولة لركب الموجة واستغلال الوضع وفي مقدمتها الأحزاب الإسلامية خاصة حركة مجتمع السلم وجماعة جاب الله بالإضافة إلى حركة البناء وجبهة المستقبل وحركة الانفتاح التي عبرت عن موقفها بوضوح في محاولة لاستغلال الوضع والدخول للانتخابات بطريقة شفافة لاختيار ممثلي الشعب ، من جهة أخرى رأت الجمعيات بأنها ممثلة للمجتمع المدني ومن المفروض أحقيتها في أن يكون البرلمانيون من الجمعيات التي تهيكلت خلال مكافحة الكورونا وعرفت حقيقة المجتمع وحاجاته ، وأمام هذا وذاك تبقى الأصوات تجتمع على نداء واحد وهو سقوط برلمان الشكارة الذي فضحه طليبة وولد عباس أمام الهيئة القضائية.

محمد بن ترار