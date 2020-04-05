إجلاء 1635 رعية تركي عالق بالجزائر

كشف مساعد وزير الخارجية التركية، ياووز سليم كيران الأحد عن إجلاء 1635 مواطنا تركيا كانوا عالقين في الجزائر، بسبب توقف الرحلات الجوية في إطار التدابير المتخذة ضد وباء كورونا.

وعبر مسؤول الخارجية بتركيا بهذه المناسبة عن شكره للمسؤولين الجزائريين الذين ساهموا في تنظيم هذه العملية ومن المقرر إخضاع الرعايا الأتراك الذين تم إجلاؤهم من الجزائر، للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وكانت الرئيس عبد المجيد تبون قد اتفق خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب الطيب أردوغان على الشروع في إجلاء الرعايا العالقين في كلا البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة من طرف سلطات البلدين مع ضرورة مواصلة تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء المستجد العالمي.

باية ع