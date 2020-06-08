إجلاء 12 جزائريا كانوا عالقين بتشاد

تم إجلاء 12 جزائريا إلى مطار “تيسكا” بجانت بولاية إيليزي عبر رحلة جوية خاصة قادمة من مطار أنجامينا بتشاد ضمن عمليات إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج بعد توقف حركة النقل الجوي بسبب تفشي جائحة كورونا، حسب ما علم أمس الأحد لدى مصالح المقاطعة الإدارية بجانت.

وأخضع الرعايا للفحص والمراقبة الطبية فور نزولهم من الطائرة كإجراء احترازي، ليتم تحويلهم بعد ذلك إلى فندق خاص سيقضون به فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما ضمن التدابير الصحية المعمول بها للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ذات المصدر.