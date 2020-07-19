اعلنت السفارة الجمهورية التونسية بالجزائر انها ستقوم بعملية إجلاء للتونسيين

و الجزائريين المتزوجين من تونسيين و المقيمين بتونس يوم 22 جويلية 2020 على الساعة السابعة صباحا عبر المعبر الحدودي ام الطبول حيث دعت الراغبين في التسجيل بهذه العملية القيام بالحجز الفندقي مع التقيد بقائمة النزل المنشورة بصفحة فيسبوك و إرسال نسخة من الحجز الفندقي و جوازات السفر و بطاقة المقيم الأجنبي بتونس على البريد الالكتروني [email protected]il.com .

وتجدر الإشارة أن أحد الوالدين معفي من الحجر الصحي الإجباري بالنزل مع الالتزام بالحجر الصحي الذاتي اذا كان مرافقا لأبنائه دون سن 12 سنة،

ووضعت السفارة التونسية تطبيقا على صفحتها قصد تسهيل عملية التسجيل و الإحصاء على هذا الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb5oZukGwBb-V6za5hlwzAEjX8OoEDHeSIYbYBSa3rFIWYqg/viewform