إجراء 1052 جلسة عن بعد منذ ظهور كورونا

تقديم الشكاوى للنيابة العامة الكترونيا

* تاريخ العطلة القضائية لم يفصل فيه بعد

كشف وزير العادل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أمس الثلاثاء عن مساعي لتعميم إجراء المحاكمة المرئية عن بعد من خلال تعديل تشريعي يسقط شرط الموافقة المسبقة للمتهم , مبرزا أنه تم خلال شهري أفريل وماي إجراء 1052 جلسة محاكمة عن بعد بسبب جائحة كورونا , كما وعد بإدخال تطبيق النيابة الالكترونية يسمح للمواطن بتقديم شكاوي الكترونيا لاختصار الوقت والجهد.

رافع وزير العدل حافظ الأختام خلال إشرافه على تنصيب كمال برنو في منصب مدير عام لعصرنة العدالة لايجابيات المحاكمة الالكترونية عن بعد , مبرزا انه بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد جراء وباء جائحة الكورونا فقد تم خلال شهر ماي وأفريل الفارط إجراء 1052 جلسة محاكمة عن بعد منها 733 على مستوى المجال القضائية و279 على مستوى المحاكم , مشيرا إلى أن هذا الأجراء يقلص من حالة الاحتقان التي يتسبب فيها طول انتظار المحاكمة وتعتزم الوزارة حسب نفس المسؤول الشروع في تعديل تشريعي لتعميم تقنية المحاكمة المرئية عن بعد في إجراءات التحقيق والمحاكمة لاسيما ما تعلق بإلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم وتوسيع هذه التقنية لتشمل الجنايات ضمن شروط وضوابط محددة.

كما سجلت الوزارة حسب الوزير زغماتي في إطار مخطط عمل الحكومة خارطة طريق خاصة لتوسيع الخدمات الالكترونية عن بعد لتطوير وتحسين العلاقة مع المواطن حيث تعتزم الوزارة إدخال نظام النيابة الالكترونية على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة يسمح بتقديم الشكاوي والعرائض بطريقة الكترونية على أن تلتزم النيابة العامة بإحالته بطريقة الكترونية أيضا , كما ذكر أن وزارة العدل وضعت تحت تصرف المواطنين وأعوان العدالة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك للتواصل مع هؤلاء بطريقة سريعة والحصول على المعلومات اللازمة وخلال تفقده للمركز الوطني لعصرنة العدالة شدد وزير العدل حافظ الأختام على ضرورة بذل أسرة العدالة لمجهودات إضافية في عملية التواصل مع المواطن , كما وعد بإعادة النظر في مسألة التوقيع الالكتروني خلال المراجعة القادمة لقانون الإجراءات المدنية.

تاريخ العطلة القضائية لم يفصل فيه بعد

كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي الاثنين أن تاريخ العطلة القضائية لم يفصل فيه بعد مؤكدا أنه هناك إجماع كبير لدى أسرة العدالة من اجل العودة إلى العمل القضائي شرط احترام الشروط الوقائية من وباء فيروس كورونا حماية لمصالح المتقاضين.

نفى وزير العدل حافظ الأختام في تصريح للصحافة على هامش تنصيبه للمدير العام الجديد لعصرنة العدالة أن يكون قد تم تحديد تاريخ للعطلة القضائية خاصة وان تم نشر معلومات تفيد بان عطلة هذا الجهاز الذي توقف أواخر مارس بسبب جائحة كورونا ستكون في الفاتح من أوت القادم مؤكدا في نفس التصريح انه هناك إجماع كبير من قبل الأسرة العدالة على ضرورة العودة إلى العمل القضائي لكن مع ضرورة مراعاة شروط الوقاية من وباء فيروس كورونا على غرار ماهو معمول به في النشاطات الأخرى كالنشاطات التجارية.

باية ع