إجراءات جديدة على مستوى المستشفيات بخصوص التكفل بمرضى كوفيد 19

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم من سيطف، عن إجراءات جديدة اتخذت على مستوى المستشفیات، فیما يخص علاج مرضى كورونا، مشیرا إلى أن المصابین بكورونا والذين لا تظھر علیھم أعراض ولیس لديھم أمراض مزمنة لا يحتاجون إلى استشفاء.

وأضاف أنه سیتم استقبال الحالات التي لديھا أعراض وفي حالة خطیرة والذين يعانون من أمراض مزمنة.