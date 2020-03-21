إجراءات تطويق كورونا وتداعيات انهيار أسعار النفط

يترأس رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء, سيخصص لعديد الملفات أهمها التوقيع على قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ودراسة وضعية سوق النفط وتداعياتها على الاقتصاد الجزائر بالإضافة إلى نظر في ملف إجراءات تطويق وباء فيروس كورونا .

وحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية يتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء عددا من النقاط والملفات الهامة من بينها المصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية 2020 وهو القانون الذي لجأت اليه حكومة عبد العزيز جراد لتصحيح اختلالات قانون مالية 2020 ودعم الاسثتمارات وتنفيذ كامل الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها السلطات العمومية في اجتماعات أخيرة لمجلس الوزراء

كما يتضمن اجتماع الحكومة بالرئيس عبد المجيد تبون وضعية وآفاق السوق البترولية الدولية التي تعيش هي أخرى أوضاع صعبة جراء تدهور أسعار النفط في السوق الدولية حيث وصلت لأول مرة تحت سقف 30 دولار للبرميل بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا الذي ضرب العالم وهو ما أثر سلبا على مداخيل الخزينة العمومية بمبلغ مليار دولار خلال شهر فيفري الفارط فقط , كما يدرس المجلس أيضا خطة العمل لرقمنة الإدارة بهدف القضاء على البيروقراطية والعراقيل التي ظل يشتكي منها المواطن يوميا في كافة المصالح والمؤسسات خاصة تلك التي لها علاقة بحياته اليومية .

وفي موضوع الساعة سيستمع مجلس الوزراء إلى عرض حول تطور وباء فيروس كورونا في البلاد وتقييم التدابير المتخذة للحد من انتشاره.

باية ع