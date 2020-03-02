إجراءات تسهيلية لتصدير المنتجات الجزائرية

لقاءات دورية مع الشركاء للخروج بقانون وحيد

كشفت وزارة التجارة أن مصالحها قد باشرت في إجراءات تسهيلية لتصدير المنتجات الجزائر ية إلى الخارج سواء كانت منتجات فلاحية أو صناعية وذلك من أجل دعم الميزان التجاري وتشجيع الصادرات خارج المحروقات وذلك من خلال اللقاء مع الشركاء الفاعلين على سبيل المثال الجمارك والصناعة والفلاحة والنقل .

هذا وأشارت وزارة التجارة أنها وفي أطار دراسات تم اقامتها مع كل من وزارتي الفلاحة والصيد البحري والصناعة وجدت أن الجزائر تمتلك إمكانيات هامة في تصدير المواد الفلاحية على غرار البطاطس ، الطماطم ، البصل ، الثوم ، الخضروات ، الزيتون والتمور التي يكثر عليها الطلب في العديد من الدول الأوروبية والعربية ، كما ان منتجات الجزائر سهولا وصحاري تنتج أربعة أضعاف ما يحتاجه المواطن الجزائري في غذائه ، ضف إلى ذلك هناك جودة بعض المنتجات التي تحتاج تدعيما من مصالح التجارة والجمارك بغية التصدير مشيرة أن ولايتي سيدي بلعباس وعين الدفلى نجح بعض الخواص في تجاوز العدة التي سيتم إزالتها ، كما أن الجزائر غنية بالفواكه على غرار البرتقال والمشمش والكرز والفراولة الصالحة للتصدير ، بدون إهمال الجانب الصناعي على غرار الاسمنت الذي تم مباشرة تصديره من المسيلة وبني صاف كما يستوجب بعض الصناعات التحويلية في الجزائر خاصة الغذائية منها التي يجب أن تلقى دعما من وزارة الصناعة لتكون إحدى قاطرات التصدير خاصة وأن وزارة التجارة باشرت لقاءاتها مع الفاعلين لإنجاح عملية التصدير.

محمد بن ترار