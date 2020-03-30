إجراءات بريطانية لوقف انتشار الأخبار المزيفة الخاصة بفيروس كورونا

الأولىالمجتمع
عن إلياس بن عبيد 232

أنشأت الحكومة البريطانية وحدة استجابة سريعة لمكافحة الانتشار السريع للأخبار الكاذبة والمغلوطة حول فيروس كورونا،حيث يتم تسجيل قرابة ١٠ حالات من هذا النوع من الأخبار يومياً.

وتعمل وحدة الاستجابة السريعة بالتعاون مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتزيل المحتويات التي تقدم معلومات مغلوطة حول غرامات مزعومة جراء انتهاك قواعد الالتزام في المنزل، أو حول كيفية معالجة الفيروس.

كما أطلقت الحكومة حملة بعنوان “لا تنمّي الوحش” للحث على عدم المساهمة في نشر هذه الأخبار والتروي قبل مشاركة أية معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

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