إجراءات إستثنائية للمتعاملين الإقتصاديين خلال الأزمة الصحية

أعلنت المديرية العامة للجمارك عن القبول مؤقتا، خلال فترة الأزمة الصحية لشهادات المنشأ المسلمة في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي .

وقالت مديرية الجمارك أنها تقبل ذلك في شكل نسخ بدلا من الشهادات الأصلية.

وأكدت المديرية العامة للجمارك حسب مانقلته الإذاعة الوطنية أنه “حرصا على ضمان تطبيق الإجراءات المقررة في اتفاق الشراكة فيما يخص تقديم دلائل المنشأ تم الاتفاق على الاعتماد المشترك مع الطرف الأوروبي لإجراءات لاستثنائية.

سمحت إدارة الجمارك بشكل استثنائي خلال فترة الوباء بقبول شهادات المنشأ المسلمة لأهداف تفضيلية في شكل نسخ كدليل على المنشأ في إطار اتفاق الشراكة.

و يجب على المتعامل الاقتصادي أن يقدم خلال عملية التخليص الجمركي نسخة عن شهادة المنشأ الأصلية التي تحمل توقيع وختم السلطات المعنية وفقا لشروط اتفاق الشراكة.

ويشترط لهذا القبول تقديم المتعامل الاقتصادي التزاما لدى مصالح الجمارك بتقديم الشهادة الأصلية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.