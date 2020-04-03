إثيوبيا تعلن عن دواء لعلاج مرضى “كورونا”

أعلنت إثيوبيا عن توصلها لعلاج للمرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تنافساً بين علمائه للتوصل إلى علاج لفيروس كورونا كوفيد-19.

وقالت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان صحفي مشترك مع ووزارة الابتكار والتكنولوجيا إن “علاجاً محلياً” يتم تطويره على أيدي خبراء الطب الشعبي في البلاد.

وبحسب ذات البيان، فقد تم تحضير الدواء من خلال دمج الطب الشعبي التقليدي والعلم الحديث، ويضيف البيان أن الدواء الجديد قد عبر خلال عمليات البحث الأساسية ووصل إلى مرحلة التشكيل المخبرية.

كما صرح وزير الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبي أن العلاج «اختراق علمي» للجائحة، والأبحاث جارية على يد علماء إثيوبيين مختلفين في داخل البلاد وخارجها.