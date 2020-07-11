إتفاقية تعاون بين التلفزيون الجزائري ومعهد فنون العرض والسمعي البصري

أشرف، يوم الخميس ،وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد عمار بلحيمر، على توقيع اتفاقية إطار في مجال “تطوير التدريب والتكوين العلمي والثقافي والفني” بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري بين هذا الاخير والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

واغتنم وزير الاتصال الفرصة ليقدم مقاربته بخصوص الاتصال من وجهة نظر معرفية في كلمته بعد أن وصف الاتفاقية بأنّها تدخل ضمن “مسعى يعمل من أجل بناء اقتصاد المعرفة في بلادنا”.