إتصالات الجزائر تطلق بوابة “صفقتك”

أطلقت شركة إتصالات الجزائر بوابة خاصة بإسم “صفقتك” سعيا منها لضمان تحقيق الشفافية في القطاع وضمان مبدأ تكافؤ الفرص أمام مختلف مشاريع المؤسسات خلال الصفقات العمومية المعلنة في القطاع.

وأدعت اتصالات الجزائر، اليوم الأحد في بيان لها، كل من يريد الحصول على فرصة للظفر بصفقة في قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإطلاع على هذه البوابة.

البوابة تحوي على كل الصفقات العمومية المتعلقة بانجاز مشاريع مؤسسات و هيئات القطاع.

مؤكدة في السياق ذاته أن بوابة “صفقتك” تعتبر أداة لإضفاء تكافؤ، شفافية و منافسة أكبر في هذا المجال.

واكدت اتصالات الجزائر أن البوابة يعول عليها لتصبح من ضمن الوسائط الأكثر نجاعة لوصول المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة و الناشئة، ٳلى الطلب العمومي.

وتتميز البوابة بطابعها التفاعلي، ٳذ تشتمل على نافذة مفتوحة لكم لإبداء مساهماتكم و مقترحاتكم لتحسين آدائها و ٳثراء محتواها.

وأضافت اتصالات الجزائر أن هذه البوابة لا تغني عن الأحكام القانونية السارية المفعول المتضمنة ٳلزامية إشهار الصفقات العمومية بالوسائل المكتوبة