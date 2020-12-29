إبراهيم مراد: على سكان مناطق الظل تنظيم أنفسهم في جمعيات للتكفل بانشغالاتهم

كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد، أنه على المواطنين القاطنين بمناطق الظل تنظيم أنفسهم في جمعيات.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية أمس الإثنين أن هذا التنظيم سيسمح بالتكفل بانشغالاتهم ذات صلة بالتنمية المحلية.

وقال مراد خلال زيارته لعض المشاريع “أن هذه الجمعيات من شأنها أن تكون همزة وصل ما بين مواطني مناطق الظل والمسؤولين”.

وأضاف أن هذه الجمعيات ستسمح بنقل إنشغالات المواطن ذات الصلة بالتنمية المحلية وإيصال المعلومة لديه”.

وأكد ذات المتحدث على ضرورة تواصل المسؤولين المحليين مع مواطني مناطق الظل واطلاعهم بالمشاريع التنموية.

وذكر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل بأن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل الدولة لتنمية مناطق الظل.

وأوضح مراد، أن التجمعات الريفية النائية بالوطن قد إستفادت من 32.700 مشروع تنموي رصد لتجسيدها غلاف مالي قدره 188 مليار دج.

كما أشار ذات المتحدث، إلى أن مشاريع عديدة قد جسدت خلال السنة الجارية لتنمية مناطق الظل على المستوى الوطني.