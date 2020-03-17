أي مكاسب لاتفاقيات إيفيان؟

بقلم: احسن خلاص

لا بأس أن نستأذن كورونا لنعود بالزمن 58 عاما إلى الوراء لنقف على ذكرى وقف إطلاق النار التي لم تنل حقها من الاعتراف الرسمي للدولة الجزائرية المستقلة إلى بعد مرور عقود من الزمن بسبب خلافات سياسية والصراعات المريرة حول السلطة بعد الاستقلال، وسميت بالمناسبة عيد النصر. لقد توصل الوفد الجزائري المفاوض الممثل للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية مع ممثلي الحكومة الفرنسية في 18 مارس 1962 بعد مفاوضات شاقة وأعلن عنه الطرفان رسميا في اليوم الموالي، لكن بعد أكثر من سبع سنوات ونصف من الصراع بين جبهة وجيش التحرير الوطني كقوة تحررية ونظام استعماري متشابك المصالح ومختلف الرؤى حول مصيره في الجزائر.

لقد دفع الطمع في إحراز انتصار على الثورة التحريرية السلطات الاستعمارية إلى الانتظار أكثر من سبع سنوات بعد نداء أول نوفمبر 1954 الذي نادى من أول يوم إلى فتح اتصالات مع الجانب الفرنسي فقد جاء في النداء أنه “وتحاشيا للتأويلات الخاطئة وللتدليل على رغبتنا الحقيقة في السلم، وتحديدا للخسائر البشرية وإراقة الدماء، فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة للمناقشة، إذا كانت هذه السلطات تحدوها النية الطيبة، وتعترف نهائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها بنفسها.” بل ذهب النداء إلى الدعوة المباشرة لفتح مفاوضات مبنية على “الاعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية ورسمية، ملغية بذلك كل الأقاويل والقرارات والقوانين التي تجعل من الجزائر أرضا فرنسية رغم التاريخ والجغرافيا واللغة والدين والعادات للشعب الجزائري.

وهي المبادئ التي أكدتها وثيقة الصومام ومختلف وثائق جبهة التحرير الوطني التاريخية، غير أنه وبالرغم من الشرعية التي منحتها هذه النصوص لأي اتصال مع الطرف الفرنسي إلا الاتصالات التي تمت منذ عام 1955 إلى غاية عام 1960 كانت محتشمة هدفها جس النبض مثل تلك التي قام بها عباس فرحات مع أطراف من الحكومة الفرنسية بطلب من رمضان عبان وتلك التي كشف عنها احمد بن بله بعد الاستقلال مع الحكومة الفرنسية والتي اعترض عليها جنرالات الجيش الفرنسي بعد أن توصلت إلى “صيغة” بع ثمانية أشهر وأدى ذلك إلى اختطاف الطائرة التي كانت تقل القادة الخمسة في أكتوبر 1956، تضاف إليها الاتصالات التي قام بها وفد الإليزي بقيادة محمد زعموم المدعو سي صالح رفقة جيلالي بونعامة ولخضر بوشامة الذي وصل إلى مكتب ديغول ضمن خطة فاشلة أعدها هذا الأخير لتقسيم جيش التحرير الوطني في محاولة للتفاوض مع قادة الولاية الرابعة التي يوجد في إقليمها مقر الحاكم العام الفرنسي لكن وفد الولاية الرابعة أبلغ ديغول أنه غير مؤهل للتفاوض داعيا أياه للتفاوض مع سجناء لونوا وهم احمد بن بله ومحمد بوضياف وحسين ايت احمد ومحمد خيضر. ومن بين الاتصالات التي تذكر تلك التي يقال إن ياسف سعدي قام بها في جويلية وسبتمبر1957 مع جرمين تليون غير أنه لم يكشف عن تفاصيلها إلى اليوم مما يجعلها اتصالات معزولة.

وتدل هذه الاتصالات على أن الهدف الأساسي للثورة التحريرية هو الوصول إلى تحقيق السلم بين الجزائر المكافحة والنظام الاستعماري على أساس الاعتراف بالاستقلال والسيادة الجزائرية لكن ثمة عوامل تتعلق بتغير الحكومات في فرنسا والتحولات التي عرفتها قيادات الثورة التحريرية أبقى الاتصالات بين طرفي النزاع بعيدة عن الأولويات القصوى بالنظر إلى حساسيتها وما كانت تجره من تأويلات واتهامات بالخيانة بين أطراف قيادات الثورة في الداخل والخارج.

ولم يكن ممكنا تجاوز طابو الاتصالات مع فرنسا إلا بعد تشكيل الحكومة المؤقتة في سبتمبر من عام 1958 وتأكيد ديغول عاما بعد ذلك حق الجزائريين في تقرير مصيرهم قبل أن يعرض في نوفمبر 1959 على قادة الثورة الدخول في مفاوضات لبحث شروط إيقاف القتال وإنهاء المعارك ويؤكد ذلك في جوان 1960 عندما أعلن، بعد وساطة سويسرية قادها الديبلوماسي السويسري أوليفي لانغ، عن استعداده لاستقبال وفد من قادة الثورة في باريس وهو ما مهد الطريق أمام الحكومة المؤقتة للقبول بمبدأ الجلوس على طاولة المفاوضات مع وفد من الحكومة الفرنسية في مدينة ميلان الفرنسية التي فشلت بعد أربعة أيام فقط من انطلاقها قبل أن تستأنف في إيفيان عاما بعد ذلك بوفد جزائري قاده كريم بلقاسم وكان يضم كلا من احمد بومنجل وسعد دحلب ومحمد الصديق بن يحيى والطيب بولحروف ورضا مالك وعلي منجلي وقايد أحمد إلا أن إصرار الوفد الفرنسي بقيادة لويس جوكس كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالقضايا الجزائرية على فصل الصحراء والحفاظ على امتيازات المستوطنين الأوروبيين وتجريد جيش التحرير الوطني من السلاح جعل الوفد الجزائري ينسحب لتستأنف المفاوضات في ربيع 1962 بعد جهود وساطة سويسرية جديدة كلفتها ردود أفعال عنيفة من المتطرفين الفرنسيين والسويسريين في الجزائر وسويسرا أدت إلى اغتيال رئيس بلدية إيفيان على يد متطرفين من أنصار بقاء الجزائر فرنسية وإلى تلقي رئيس شرطة المدينة المكلف بحماية الوفد الجزائري رسالة تهديد تعبر عن “القلق لإيواء بلد معروف بسياسته الإنسانية، لمجموعة من القتلة والإرهابيين…” وتحذير من أنه “إذا لم يتم التراجع عن إيواء أعضاء ما يسمى بالحكومة المؤقتة الجزائرية، فإننا سنلجأ لتفجير المباني العمومية والمقرات الحكومية…”.

وبالرغم من تلك الضغوط على وفد الحكومة المؤقتة على وقع خلافاتها مع قيادة أركان جيش التحرير الوطني بقيادة هواري بومدين وتلك الضغوط التي تلقتها السلطات السويسرية التي اضطرت إلى التزام السرية التامة للمفاوضات إلى آخر يوم فإن وثيقة إيفيان قد ولدت بعد ان وقع عليها الطرفان ونالت ثقة المجلس الوطني للثورة الجزائرية بأغلبية ساحقة إلا بضعة أصواب منها صوت هواري بومدين الذي صار رئيسا للجزائر بعد ثلاث سنوات فقط من التوقيع عليها.