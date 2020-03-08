أيها الوالي ما بك داء

بقلم: احسن خلاص

لم يمر شهر كامل على اللقاء بين الرئيس تبون والولاة ورؤساء المجالس الولائية وبعض البلديات الرئيسية أين أعطى مهلة من 3 أشهر لإزالة مظاهر الفقر والعزلة التي تعيشها “مناطق الظل” ليأتي رد السيد والي مستغانم بالرفض القاطع وبأسلوب عملي منطلق من الواقع المعاش من خلال نهره امرأة جاءت تشتكيه على قارعة الطريق.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ترينا فيه مواقع التواصل الاجتماعي بعضا مما كان خفيا من التعاملات الرعناء للمسؤولين المركزيين والمحليين تجاه المواطنين ولن تتوقف الأخبار التي تأتينا من كل مكان عن قطع المواطنين للطريق العام أمام مواطنين آخرين باستعمال المتاريس وإحراق العجلات المطاطية لإرغام والي أو رئيس بلدية على استقبالهم والاستجابة الفورية لمطالبهم بعد أن أعياهم الدق على الأبواب ومجاراة التسويف.

لقد نفد القليل من رصيد الصبر الذي كان يحمله السيد الوالي في صدره وهو يواجه المئات من المواطنين الذين حالفهم الحظ خطأ لملاقاته ويبكوا على حالهم أمامه لعلهم يظفرون، عن طريق الحيلة، بقرار ارتجالي شعبوي يظهره أمام الرأي العام رجلا عادلا ومسؤولا جريئا صاحب قرار، فلم تستطع الحكمة والروية أن تقيم فيه إلا لحظات قبل أن يشهر أمام الناس جبروته ويستعرض عضلاته قبل أن يستقل سيارته الرسمية الفارهة تاركا وراءه المواطنة “تدبر راسها”.

هذا هو الواقع اليومي للعلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة، لا يريد أن يتغير بل لن يتغير إلا بتغيير جذري لأسلوب الحكامة وللعلاقات القائمة بين أجهزة الدولة وبين المواطنين الذين يتركون في حبسهم تماما كما تركت العجوز تلك الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، مع أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد حذر في لقاء الولاة من أي تباطؤ في الاستجابة لانشغالات المواطنين العزل بذريعة شح الخزينة والتقشف، فالأموال موجود كما أشار تبون.

فهل كان غرض الرئيس تبون دغدغة عواطف الناس وإظهار السلطة بمظهر الأب العطوف لاسيما وأن شريطا ينقل مظاهر الفقر والعزلة بث على أعين الوزراء والولاة قد أبكى الوزير الأول عبد العزيز جراد؟ ثم هل تكفي مثل هذه الاستعراضات العاطفية أمام إصرار المسؤولين المحليين على الاحتفاظ بأساليب التعامل ذاتها التي ألفوها مع المواطنين. وقبل هذا وذاك أي الديمقراطية التشاركية التي ظلت تتردد في المنابر الرسمية وضرورة إشراك المجتمع المدني كوسيط لنقل انشغالات المواطنين لأصحاب الحل والعقد.

لقد حملت السلطة المركزية الولاة، وأغلبهم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، مسؤولية كاملة وواسعة في ضمان الحياة الكريمة للمواطنين والقضاء على جيوب الحرمان والفقر والجهل وهي مظاهر لا تزال تثير العار والخزي في جزائر القرن الواحد والعشرين.

لكن من هو الوالي وما مكانته في سلم الدولة ومن أين جاء الولاة وما وراء اختيارهم لتولي المسؤوليات وكيف تتم حركة تنقلهم من ولاية إلى أخرى وكيف تنهى مهامهم؟ كلها أسئلة لا يمتلك الرأي العام إجابات عنها.

ومن أغرب ما تجد وأنت تتابع حركة انتقال الولاة أن أحدهم أنهيت مهامه في إحدى الولايات الجنوبية بسبب شبهة فساد ثم عين في إحدى الولايات الشرقية التي مكث فيها بضع سنوات قبل أن يغادر منها على وقع احتجاج سكانها رفضا لنقله إلى ولاية من المنطقة الوسطى قبل أن تظهر مواقع التواصل الاجتماعي مظهرا من مظاهر الغلظة في التعامل مع المواطنين لا تقل فضاضة عن تعامل والي مستغانم. ثلاثة أمزجة متناقضة اجتمعت في والي واحد يعرف عنه تفتحه على الثقافة والمثقفين قبل أن تفاجئنا الكاميرات بمسؤول لم يحترم أدنى حدود اللباقة وحسن التعامل مع المواطنين البسطاء.

ويحق لنا التساؤل، والدولة تسعى لاستعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم، إن كان من الواجب ترك أمر التواصل بين الدولة والمواطنين خاضعا لأمزجة الولاة؟ ثم ألم يكن الوصول إلى اتخاذ العنف وسيلة لرفع الانشغالات والمطالب والرد عليها دليلا على فشل السلطة في إيجاد أسلوب حكامة مبني على الحوار، ثم أليس هذا مظهرا من مظاهر غياب دولة القانون والتسيب الذي يسود الجماعات المحلية؟

ألم يقع العشرات من الولاة في تهم الفساد والرشوة وتبديد الأموال العمومية داخل نظام شكل فيه الولاة حجر الزاوية لسلوكات غير قانونية وغير أخلاقية تقام في الظل وعلى رأسها تحويل الإرادة الشعبية بالتزوير؟ حالة من التسيب والميوعة شجعت رؤساء البلديات على السير في طريقهم وقد أظهر القضاء تورط العشرات منهم في الفساد وأوقفوا عن مهامهم ليمثلوا أمام القاضي.

وفي ظل دمقرطة الفساد والاستبداد لا يمكن أن تبدو حالة والي مستغانم استثنائية بالرغم من أنه لا يحق تعميم الأحكام على جميع ولاة الجمهورية الذين ينبغي أن يظن فيهم خير ولا يمكن أن نضع الجميع في سلة واحدة. لكننا أمام نظام لا يمكن له إلا أن ينجب الطغاة من الولاة وأن ينجب الولاة من الطغاة.