أين يلتقون وفي ماذا يختلفون؟

بقلم احسن خلاص

تتزاحم أمامنا هذه الأيام ذكريات فقدان شخصيات قيادية خلال حرب التحرير والاستقلال فبعد أن وقفنا عند الذكرى الخامسة لوفاة أحد الزعماء التاريخيين للثورة ومؤسس جبهة القوى الاشتراكية حسين ايت احمد تحل علينا ذكرى وفاة القادة رمضان عبان وعباس فرحات وهواري بومدين. من الصعب أن نبحث عن نقاط تشابه أو اختلاف بين هؤلاء القادة الثلاث بل من العبث أن نعيي أنفسنا في ذلك فثلاثتهم ينتمون إلى ثلاثة أجيال مختلفة ومتتابعة ولا يملكون التصور ذاته عن نمط وأسلوب القيادة ولا يلتقون في مقاربة واحدة بشأن التعامل مع الظاهرة الاستعمارية التي عايشوها بشكل مختلف ومن منظور يختلف كل واحد فيه عن الآخر.

ومع هذا البون الشاسع بينهم وبالرغم مما حدث بينهم من احتقان وصراع إلا أن المتأمل لمسار كل واحد منهم قد يجد بعد اجتهاد تقاطعات غير تقليدية إذ لا صلة لها بالخلفية الفكرية والإيديولوجية لكل واحد منهم ولا بالنهج السياسي ولا حتى بطبيعة شخصياتهم القيادية أو بمسارهم الكفاحي والنضالي وطبيعة المواقع التي احتلوها.

من الجانب الفكري والإيديولوجي بقي عباس فرحات متمسكا بالمقاربة الاندماجية أو ما يسميه هو الوطنية المعتدلة والتي انتقل بها من اندماج الجزائريين في الدولة والأمة الفرنسية والاستفادة بالتالي من حقوقهم كفرنسيين مسلمين بترجمة قانون الإلحاق لعام 1834 في الواقع في كنف مبدأ التعايش والتصالح والمواطنة في أرض الجزائر الفرنسية بين الديانات والإثنيات إلى اندماج من نوع آخر وهو اندماج الفرنسيين في الدولة الأمة الجزائرية الفتية والاستفادة من حقوقهم كجزائريين مهما كان انتماؤهم الديني والعرقي.

لم يكن عباس فرحات ينظر إلى الاستعمار إلا كنظام عنصري يتمتع بدعم قوي من لوبيات في باريس حيث أنه إذا أزيل هذا النظام تصيح مسألة الولاء والسيادة اختيارية وبما أن الجزائر انتفضت على هذا النظام الاستعماري في عام 1954 فإنه من الطبيعي مسايرة التاريخ وتحويل المطلب إلى استرجاع السيادة الجزائرية وتحقيق الاندماج ضمنها.

بينما نجد رمضان عبان الذي كان على خصام كبير مع أبيه الذي كان منتخبا في المجلس البلدي للاربعاء ناث يراثن عن الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري (حزب عباس فرحات) وكان ينكر على ابنه رمضان انخراطه المبكر في الحركة الاستقلالية وانتهى الخصام بينهما بأن غادر الابن البيت العائلي وسعى في الأرض إلى أن انتهى به الأمر إداريا في بلدية شلغوم العيد التي واصل فيها نضاله الاستقلالي. لم يكن لرمضان عبان احتكاك بالمحيط الديني بشقيه الصوفي أو الإصلاحي بل ظل مرتبطا بالمدرسة الفرنسية من جهة وبالتوجهات اليسارية من جهة أخرى. وهي نقطة التقاطع الفكرية الوحيدة بين عباس ورمضان إذ أن كل واحد منهما نال فائدة عظيمة من المدرسة الفرنسية إلى درجة أن عباس فرحات يعترف بأن فرنسا صنعت منه رجلا وأنها وطنه الفكري. وقد يشترك الرجلان في الدعوة إلى الفرز بين الجماعات البشرية المقيمة في الجزائر من فرنسيين وأوروبيين والنظام الاستعماري الذي مارس التمييز بينهم وبين الأهالي والذي لم ينالوا منه إلا الفقر والجهل والتهجير والتقتيل والتنكيل لذا نجد رمضان عبان لم يتردد في التعامل مع فرنسيين وأوروبيين انخرطوا في الثورة التحريرية في الجزائر وفي فرنسا، فالثورة على النظام الاستعماري ليست حكرا على الجزائريين وحدهم بل هي تدعو جميع أحرار العالم إلى الاتحاد والتضامن.

بمقابل رمضان عبان وعباس فرحات كان لبومدين مسار آخر فقد انخرط مبكرا في التعليم التقليدي العربي الإسلامي الذي انتهى به إلى الدراسة بالقاهرة التي احتك فيها بالتيار القومي ذي التوجه اليساري وعايش صعود حركات الإسلام السياسي بمصر في بداية الخمسينات من القرن الماضي. لا نجد ما يجمع بومدين بهما إلا طبيعة شخصية كل واحد منهم المتسمة بالتعصب للأفكار والمواقف والذهاب بعيدا في تجسيد القناعات التي كان لها تأثير عميق في مسارهم جميعا ومسار الأحداث من حولهم.

ويمكن أن يقال إن بومدين “انتقم” لرمضان عبان بطريقته الخاصة وفي محطات عديدة، أولها عندما انقلب على الباءات الثلاث بنفس المنطق الذي انقلبوا به على رمضان عبان بالقاهرة في أوت 1957، فقد استطاع العقداء (كريم، بوصوف، بن طوبال، أوعمران ومحمود الشريف) الانقلاب على أولوية السياسي على العسكري غير أن بومدين وانطلاقا من المنطق ذاته انقلب عليهم من موقعه كقائد أركان جيش التحرير الوطني بعد تشكيل الحكومة المؤقتة التي حولتهم إلى سياسيين مدنيين. وثاني محطة “انتقم” فيها بومدين لعبان من عسكريي الثورة أنهم لم ينالوا المكانة المرموقة التي كانوا ينتظرونها بعد الاستقلال وقد انتهى المطاف بكريم إلى المنفى والاغتيال بينما انصرف الباقون إلى أدوار اختفت بهم عن الأنظار حتى أن بن طوبال اعترف ذات يوم بأن لعنة عبان باتت تلاحقهم بعد الاستقلال.

ولعل من مفارقات التاريخ التي تستحق الذكر أن من أوائل من اتصل بهم رمضان عبان، بعد استلام قيادة مدينة الجزائر والشروع في مهامه السياسية كان عباس فرحات الذي طلب منه المساعدة على إعطاء الثورة التحريرية أبعادا أكثر اتساعا من العمل المسلح وهو يعلم أن فرحات أشد المعارضين لإراقة دماء الطرفين الجزائري والفرنسي حيث كان يدعو إلى إيقاف حرب التحرير التي كان يصفها بالحرب الأهلية. غير أن رمضان عبان الذي لم يستطع إقناع أبيه منذ 15 سنة وقد كان عضوا في الاتحاد الديمقراطي تمكن من إقناع الزعيم عباس فرحات بحل حزبه والانخراط في الثورة التحريرية عضوا في جبهة التحرير الوطني وانتقل عباس من رافض للحرب وإراقة الدماء إلى باحث عن المال والسلاح لدعم الثورة المسلحة فضلا عن مهامه الإعلامية والديبلوماسية وقد كان قبلها في مهمة اقتناء الدواء لأفراد جيش التحرير الوطني.

لقد كانت الثورة التحريرية وحدة متواصلة بالرغم من أنها عرفت قيادات من مشارب عدة وذات منطلقات متنوعة إلا أن هدف الاستقلال ومحاربة الظلم والتمييز الذي كان يجمعها جعلها تتواصل وتشتغل كوحدة متضامنة. لقد تخللت الثورة صراعات حول القيادة وتنازعت فيها تصورات متباينة حول أفضل الطرق التي تؤدي إلى الهدف بل وامتدت الصراعات إلى الهيمنة على النظام بعد الاستقلال إلا أن الجزائر استطاعت أن تلد رجالا قادوا مراحل صعبة وكانوا في مستوى ما واجهوا من تحديات. وقفنا بالأمس عند شخصية ايت احمد واليوم وقفنا على تقاطعات جمعت شخصيات قيادية متباينة خلال الثورة التحرير ومرحلة الاستقلال وما دعانا إلى ذلك أن القدر اختار لها أن ترحل في نهاية شهر ديسمبر.