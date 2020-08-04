أين نحن يا وزير الموارد المائية؟‎

لم يجد الكثير من الجزائريين تفسيرا لوضعيتم أمام الأرقام والوضعيات الخاصة بطرق استهلاك الماء عند الجزائريين، التي قدمها السيد عميروش مدير عام الجزائرية للمياه،،فين نسبة 75بالمئة من السكان،والتي تحصل على الماء يوميا،ونسبة14بالمىة التي تتحصل على الماء كل يومين،بنسبة 11 بالمئة التي تتحصل عليه كل ثلاثة وأربعة أيام لم يفهم الكثير مكانهم،ومنهم سكان حي128مسكن بالزاوية،عزابة ،سكيكدة،بمحاذاة الطريق الوطني،حيث لا تعرف حنفياتهم الماء،ويعيشون على الصهاريج المتنقلة يوميا،فهل يعلم عميروش،و هل يعلم وزير الموارد المائية؟

وليد ب