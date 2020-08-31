أيت علي يعد بدراسة وضعية مشروع مصنع الزيوت النباتية بجيجل

وعد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم الاثنين بولاية جيجل أنه سيتم دراسة وضعية مشروع إنجاز مصنع الزيوت النباتية ببازول ببلدية الطاهير الذي توقفت أشغال إنجازه.

وقد استفسر وزير الصناعة الذي كان رفقة وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو, بعد إشرافهما بميناء جن جن على إبحار باخرة محملة بمواد بناء إلى لبنان تضامنا مع هذا البلد على إثر انفجار مرفأ بيروت, حول الصعوبات التي تحول دون استكمال تجسيد هذا المشروع الصناعي المعطل و الذي يندرج ضمن استثمار خاص. ويتعلق الأمر في هذا الخصوص بمشروع إنجاز مصنع لتحويل البذور النباتية يتربع على مساحة إجمالية تفوق 16 هكتارا و هو مصمم ليضم ثلاث وحدات لإنتاج زيت الصوجا تجدر الإشارة كذلك إلى أن هذا المصنع يقع بالقرب من ميناء جن جن