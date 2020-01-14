أيام قليلة تفصلنا على الموعد النهائي للتصويت على مشروع مهندس الاتصالات الجزائري في المسابقة العالمية ” لمجتمع المعلومات 2020″.!.

يعدّ السيد فاتح الله مرازقة ، إطار سامي وباحث لدى اتصالات الجزائر ،و المشارك في المسابقة العالمية الشهيرة “مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020″ حيث تبقت أقل من عشرة (10) أيام لدعم المشروع الذي طوره .

و للتذكير، سيشارك السيد فتح الله مرازقة في هذه المسابقة بمشروعه الذي يحمل اسم ” Système d’information géographique pour l’aménagement du territoire : Cas d’application l’aménagement numérique”، والذي يتمثل في تزويد جميع الأطراف اللفاعلة في مجال تهيئة الإقليم بوسيلة قادرة على تجميع ورصد كافة المعلومات المرتبطة بالبنى التحتية في قاعدة بيانات مكانية تتيح في الأخير إنشاء نموذج تشغيلي.

تعد مشاركة السيد فتح الله مرازقة في هذه المنافسة العلمية مصدر فخر لاتصالات الجزائر وللجزائر التي سيمثلها بكل جدارة واستحقاق. وفي هذا الصدد، ندعو كافة الجزائريين لدعمه من خلال التصويت لصالح مشروعه باتباع الخطوات التالية :

1)- الدخول إلى الرابط التالي : https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020#start

2)- تسجيل الدخول كمستخدم جديد.

3)- الدخول إلى الحساب الجديد الذي تم إنشاؤه.

4)- اختيار الفئة : C7 E GOVERNMENT ومن ثم التصويت على المشروع التالي : “Geographic information system for territory planning”