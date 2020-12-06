أيام تحسيسية وتكوينية حول السوار الوردي لأعوان الحماية المدنية بالبويرة

استفاد أمس أعوان الحماية المدنية بكل من بلديتي برج اخريص وديرة جنوب عاصمة ولاية البويرة من عملية تحسيسية وتكوينية حول السوار الوردي بشعار “لا تلمس ذراعي” شملت طريقة التعامل مع النساء المريضات الحاملات له خاصة أثناء إسعافهم وتعرضهن للحوادث ونقلهن إلى المستشفيات دون تعريض حياتهن للخطر ، حيث بادرت جمعية “نور الأمل” لمرضى السرطان بتقديم نصائح و شروحات وافية حول هذا الموضوع وهي العملية التحسبسية التي ستمس كل وحدات الحماية المدنية بالولاية حسب تصريح المكلف بالاعلام لدى ذات المصالح الملازم “يوسف عبدات” ليومية “الوسط” وهذا بالتنسيق مع جمعية “نور الأمل” صاحبة الفكرة والمبادرة التي مست كل فئات المجتمع عبر خرجاتها الميدانية بمدينة البويرة والمناطق النائية ولقيت تجاوبا واسعا ونجاحا باهرا .

أحسن مرزوق