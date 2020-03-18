أيام بعد موت فيروس كورونا

بقلم: الوليد فرج

بالجوار نباح شديد لقطيع من الكلاب ، كأن سُعارا أصابها ، ليس هذا فصل تزاوجها ! الذي تنشب فيه معاركها لأجل الظفر بكلبة ، فمازال مجتمع الكلاب يعاني ندرة الإناث! ، عكس مجتمعنا بني البشر الذي لا نختلف فيه عنهم كثيرا ، حاولت تناسي نباحها دون جدوى ، وزاد ضجري هذا السجن الاضطراري الذي فرضته الحكومة علينا ، كمجانين خطرين ، قالوا لنا أن الحجر الصحي لن يتجاوز 15 يوما ، ثم خفض إلى 07 أيام فيها يخمل الفيروس ويصبح حامله غير ناقل للمرض ، قلت في نفسي هذا العلم الذي يتدارك أخطاءه بثمانية أيام لن أثق فيه ، فبين 15و 07 كما بين السموات و الأقاليم السبع ، وفيها تُباد أمم وتظهر اخرى ، و ها أنا قابع في هذه الغرفة البائسة، منذ تسعة أيام ، لم أخرج إلا ثلاثة مرات ، تحت تهديدات ماصورات الكلاشينكوف ، فالجيش يملأ الطرقات و الحياة منتهية في كل مكان ،الخروج يعني استظهار وصولات التموين التي وزعتها الحكومة علينا ، فالتعامل بالنقود صار ممنوعا أيضا ، و عدم استظهارك بطاقة التصنيف الطبي لحالتك يعني اقتيادك إلى اقرب مركز حجر صحي حيث تنتظرك الموت وهي تتراقص فوق بقايا الجثث ، فلم اعد أصدق أخبار الشاشات ، فأحداث رواية العمى للفاجر ساراماغو (فجل الجبل) الاسم على المسمى ، تسيطر على ما بقي من ذهني ، حيث داء العمى يأتي على مدينة كاملة ولك أن تتخيل الحياة في مدينة عمياء ..

بقي لدي بعض الحليب و قطع من الجبن و بعض المربي و من فرط قلقي التهمت ذخيرة التمر التي كنت اعول عليها ، اقترب نباح الكلاب و رنِّها من الشرفة و كأن أنينا أو تأوها يتخللها ، دفعت الفكرة عن رأسي وقررت الخروج مجازفا بالوصل التمويني ما قبل الأخير ، اقتني علبة قهوة وبعض أغراض التطهير ، و علب سجائر التي أصبحت تباع سرا و للثقاة فقط ، ولعلني أجد تاجر وصولات التموين اللئيم ، الوصولات التي لا يتعدى ثمن الواحد منها 500 دج وهو يبيعها سرا بألف ، فتجار الوجع يخلقون في وطني مثل تلك الكلاب التي اشتد سعارها فلا ادري أي فريسة تنهش ، أقلعت عن الخروج ، فناح الكلاب في الخارج غريب ، هل يكون فيروس كورونا انتقل إلى الكلاب أيضا ، التي لم اسمع أحدا نهرها من الجنود المنتشرين في الخارج ، و دبيب أقدامها يوحي بأنها تغطي الأرض ، أقنعت نفسي بأن كلبة جميلة اليوم دارت في الأرجاء فأشعلت شبقها و رحت استكمل كتاب سيرة ذاتية بعنوان : اعترافات رجل منسي . وأنا أكتشف معالما جديدة في كتابة السير ، دق الباب بهدوء دق مستحي ، نظرت من خلال العين السحرية، يا الهي الجدة الزهرة ، أنها تضع كمامة ، وعلى كل حال هي طاعنة في السن لو أصيبت بهذه اللعنة لكانت الآن وجبة للدود او لكائنات أخرى ، سوف افتح لها مهما كانت العواقب.

نانا الزهرة : مساء الخير وليد وليدي

مساء الخير نانا الزهرة واش غير العافية

نانا الزهرة : واش من خير يا وليدي مع هذا البلا لي طاح علينا . انا ميمتك ما تعطنيش زوج ولا ثلاثة ڤوارّة هاذيك المهبولة نتاع حدة راها رايحة تقتل روحها .

حالا نانا الزهرة ، أتيت لها بعلبة سجائر من احتياطيي الذي قارب على النفاذ . و ترجيتها أن تعتني بحدة فهي الوحيدة التي ينظر إليها الله ، غادرت نانا الزهرة وهي تردد دعواتها المعتادة ، بصوت أثقلته السنون و زادت حالة ابنتها حدة المسكينة وضعها سوءا، فمنذ انتقالي لهذا الحي لم أر حدة إلا في الشرفة وهي تدندن أو تطلب سيجارة وهي في الطابق الثاني من العمارة ، أخبرني الكهل مسعود الذي أسميه نايل سات ، بأنها فقدت عقلها بعد أن رأت ابنها متفحما أمامها بصعقة كهربائية وزادت حالتها تدهورا بعد طلاقها ، و في وسط مجتمع لا يرحم الكل يعيِّرها بمدام فيسكبوك على انه هو من شغلها عن طفلها ، كما أشاع ذلك طليقها . لتتنازل عن عقلها وهي كما ترى الآن سجينة مع أمها الحاجة الزهرة.

حملت الوصلين المتبقيين و ثلاثة أوراق نقدية ، وقررت الخروج لاقتناء بعض الأغراض ، و قد أجد المرتزق يُصّرف لي ثلاثة وصولات أخرى . وأرى العالم ، فلم اخرج منذ أربعة أيام . لم أخطو أربعة خطوات على الأرض الملعونة بكورونا حتى سمعت أحدهم خلفي يقول بصوت أجش : قف .. حبس وراح يقترب مني أخرجت بطاقتي و وصل التموين كالعادة . رأهما وهو على بعد ثلاثة أمتار و قال : مطولش برا يرحم والديك راه ما بقاتش غير كورونا وتخرج للطريق ما تخزرش وراك ، كتلوا شعب كامل بني لقـ… كان يتحدث بذهول و تعب غربيين

تسالت في نفسي ماذا يعني كلام هذا الجندي ؟ وبمجرد أن وصلت إلى الطريق كان هول الكارثة فوق ما يتخيله او يتحمله أعقل العقلاء، لا يمكن أن أكون أنا ، قد أكون أعاني من تداخل الحواس أو ما يسمى باضطراب التكامل الحسي هذه الصور ليست حقيقة لقد انتقلت إلى مخيلتي من رواية العمى فقط …جثث ، جثث و أنصاف جثث نهشتها الكلاب تملأ الطريق . أين أنا ، تراجعت للخلف و رحت استرجع أنفاسي يا الله هذا هو سبب نباح الكلاب البارحة و هي تترافس . لم تقو ركبتي على حملي وأنا راجع للبيت ، اعترض طريقي ذلك العسكري وما إن اقتربت منه عرفني . واش.. شفت وين وصلت الحالة ؟ أجبته : لم اخرج منذ أربعة أيام و عندما خرجت و جدتها مجزرة . كيف تطور الوضع بهذه السرعة ..

الجندي : الناس قد حملت الفيروس منذ الجمعة الفارطة عند خروجها للحراك دون أن تشعر فانتشر انتشار النار في الهشيم . أعلنوا البارحة بقدوم طاقم طبي من الصين و آخر من ايطاليا.

ويبقي سر السبعة أيام التي يخمل فيها الفيروس فيعجز عن الانتقال ، محفوظ في عدد السنابل السبع الخضر اللواتي أكلهن سبع يابسات وسبع سموات و مثلهن من الأرض ، وحتى الذرة التي تعد الوحدة الأساسية للبناء الكوني تتألف من سبع طبقات إلكترونية . و سبعة ألوان تشكل قوس قزح . هل أدركت السر السبعة أيها الجندي ؟ أن عرفته سوف تعرف الدواء .. انبهر الجندي مما سمع وراح يردد اشرح لي يرحم والديك كان يظن أنني امتلك ترياق يشفي من الكورونا وقد كان السر لايعدو أن يكون المكوث في البيت سبعة أيام كنا نتفادى هذه الجريمة ضد الإنسان من طرف قطيع متعطشا للسلطة تلاعب بأرواح شعب كامل ، غامسا يده في الدم متحالفا مع الشيطان مستكملا لعبة الوثوب على الحكم ولو على جثث الشعب.