أويحيى وحدود الموظف السياسي

بقلم: احسن خلاص

أسال حضور احمد أويحيى جنازة أخيه العيفة الكثير من الحبر وانفجرت بشأنه مواقع التواصل الاجتماعي بين مستهجن لحضوره ومستحسن وبين مشفق لحاله ومتشف وبين ناقد للجوانب “الفنية” في إخراج المشهد ونقله إعلاميا ومن قال إنه دون ما ينتظر في حقه من معاملة لاسيما وأن المشهد الجديد أخرجه من كان يخرج مشاهد أخرى كانت في يوم ما تضخم الرجل وتظهره بمظهر الزعيم.

عاد أويحيى إلى ما وراء القضبان بعد أن دفن أخاه، خط دفاعه الأخير بعد أن رحلت عائلته الصغيرة لتعيش هناك وراء البحر تاركة إياه يواجه مصيره المشؤوم. لا أحد يمكنه أن يدعي القدرة على قراءة ما في ذهن احمد وهو يودع أخاه العيفة مكبلا في مشهد مسيئ للرجل وللبلاد كلها فلا صلة لأحمد الإنسان بأويحيى الموظف السياسي.

تبين القراءة الأولى للمشهد الدرامي بمقبرة قاريدي أن فترة السجن لم تتح لاويحيى فرصة التخلص من وجهة الموظف السياسي التي لازمته منذ أن التحق بالنظام فقد قبل أن يظل موظفا سياسيا مثاليا عندما طلب حضور جنازة أخيه وهو يدرك ما يصاحبها من إكراه وما يتبعها من ردود الأفعال.

من هو الموظف السياسي وما هي الحدود بينه وبين الرجل السياسي؟ سؤال جدير بالطرح في البحوث التاريخية والسياسية المتعلقة بالجزائر المستقلة إلى جانب تساؤلات أخرى حول دور وتأثير الموظفين السياسيين في توجيه الحياة السياسية وإدارة شؤون الدولة. ثم كيف جسد احمد أويحيى بمثالية هذا النوع من الموظفين؟

ورثت الجزائر أثناء استقلالها تقاليد نضالية سياسية اعتبرت إحدى غنائم الحركة الوطنية بالرغم من اضطرار المعارضين لنظام الحزب الواحد للعمل في السرية. لا تكاد تجد رجل دولة لا يمتلك في مساره رصيدا نضاليا يؤهله لكي يصبح شخصية سياسية تضطرها مقتضيات إدارة الدولة ومركزية النظام للخضوع لخط سياسي ومضمون فكري يرسم عادة خارج إرادته بل يكلف بالتعبئة الشعبية لتبنيه على أوسع نطاق. وفي خضم تشكيل الجهاز الإداري منذ بداية الاستقلال لم تجد السلطة أمامها إلا توظيف الآلاف ممن كان لهم نصيب من التجربة والثقافة السياسية ومن مجاهدين في دواليب الإدارة وتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية والثقافية فقد وجد وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة لخضر بن طوبال نفسه مديرا عاما لشركة كوسيدار كما صار الأمر بعضو لجنة التنسيق والتنفيذ العقيد محمود الشريف في إدارة سوناطراك وعبد الحميد مهري في إدارة المدرسة العليا للأساتذة والأمثلة على هذا النوع من التحول كثيرة.

في عام 1964 تأسست المدرسة الوطنية للإدارة بهدف بناء إدارة احترافية عصرية قد تحقق الفصل المنشود بينها وبين السياسة وتحميها من التجاذبات والصراعات التي كانت تصحب العمل السياسي حتى في عهد الأحادية، فقد أتاح التداخل بين السياسة والإدارة تسرب إطارات ذات انتماءات أخرى خارج حزب جبهة التحرير الوطني إلى دواليب الدولة وهو ما جعل الحزب الواحد في عهد محمد الشريف مساعدية يهتدي إلى المادة 120 المشهورة والتي كانت تفرض الحصول على بطاقة النضال في الحزب كشرط لتولي الوظائف العليا في الدولة والإدارة بعدما كان النضال الحزبي شرطا اختياريا للارتقاء الوظيفي وتشكيل شبكات الولاء السياسي للولوج إلى المناصب السياسية والديبلوماسية والتنفيذية من وزراء وسفراء وولاة وما دون ذلك.

لم تنجح الجزائر إذن في عملية الفصل بين الإدارة والسياسة وظل السياسيون بين أروقة الإدارة كما انخرط الإداريون في السياسة. وكان أول عهد بالسياسة لرجل مثل تبون أو سلال وأويحيى من بوابة حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يوفر القناة الوحيدة المناسبة للارتقاء السياسي. لم يكن يطلب من الوافدين إلى الحزب من الإدارة رصيد من النضال في قواعد الحزب من محافظات أو قسمات بل واجب إبداء السمع والطاعة والانضباط مع الخط السياسي العام في مواقعهم واستعدادا كاملا لخدمة الدولة أولا وأخيرا.

في هذه البيئة ترعرع أويحيى واكتسب ثقافته السياسية وعندما فشلت المرحلة الأولى من التعددية السياسية ودخل البلد في حرب أهلية ضاقت السبل السياسية بالسلطة العسكرية التي ورثت الوضع وانفلت من يدها حزب جبهة التحرير الوطني لم يكن أمامها من حل إلا الاستنجاد بإطارات بيروقراطية شابة لم يعهدها الناس على جبهات النضال منهم احمد أويحيى وعبد القادر بن صالح وميهوب ميهوبي وغيرهم. بدأ الرأي العام يكتشف هذا الشاب ذي الشوارب الذي يتحدث بثقة غير عادية. كان يبدو للعارفين بأنه من صنع مخابر الدولة العميقة احتفظت به وبأمثاله كزاد لوقت الشدة.

دخل أويحيى مرحلة التربص من أجل التوظيف السياسي بعد رحلة مع المهام الديبلوماسية دامت أكثر من 15 سنة فكان أول عهد له بالحكومة كاتبا للدولة مكلفا بالتعاون والشؤون المغاربية قبل أن يرتقي به الرئيس زروال مديرا لديوانه في عهد مقداد سيفي الذي خلفه على رأس الحكومة. غير أن ولوجه نظام التوظيف السياسي من بابه الواسع بدأ مع إنشاء التجمع الوطني الديمقراطي الذي افتك أمانته العامة في 1999 وامتطى به ركب المساندين للرئيس بوتفليقة. وبالرغم من الهزات التي تعرض لها عام 2002 و2006 وآخرها في 2012 إلا أن أويحيى بقي وفيا للرئيس بوتفليقة إلى آخر لحظة حيث كان يقول دائما إنه خادم للدولة وإذا خير بين حزبه والدولة فلن يتأخر عن الوقوف في صف الدولة.

لم يكن يؤمن أويحيى بالعمل السياسي كمجال للاقتراح والتصور والنضال الحزبي بل كأداة بيروقراطية لكبح السياسة ذاتها فالرجل لم يعرف النضال السياسي القاعدي مثل الكثير من مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني والافافاس والأحزاب الإسلامية بل اتخذ من السياسة منبرا لتبرير مهامه القذرة التي لم تكن السلطة أفضل منه لتنفيذها آخرها تلك نفذها على نفسه بمقبرة قاريدي.