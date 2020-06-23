أويحيى للقاضي : كنا نمنح قرابة ألف صفقة بالتراضي البسيط في السنة

اعترف الوزير الأول السابق أحمد اويحيى اليوم الثلاثاء خلال استجوابه من طرف هيئة محكمة عبان رمضان فيما يخص قضية علي حداد انه وخلال ترأسه للحكومة منح قرابة ألف صفقة بالتراضي البسيط تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة .

وحاول اويحيى خلال اليوم الثاني من محاكمة هذه القضية حاول الوزير الأول السابق تبرير منحه صفقات بالتراضي البسيط لمجمع حداد في قطاعات الري والأشغال العمومية والنقل بتنفيذ برنامج الرئيس المخلوع من جهة تلبية الحاجيات الوطنية الخاصة بالتنمية معترفا انه سجل فشل في التنمية بسبب غياب هياكل قاعدية تتولى انجاز الامر الذي فسح للمؤسسات الأجنبية بمعدل 20 مليار دينار في العام , وتتواصل هذه المحكمة بمساءلة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال

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