أويحيى القضية كانت تسير على المستوى المحلي وانا غير معني بها

غول وزعلان يتهربان من مسؤولياتها بحجة تطبيق القانون

بن فسيح وولاة سكيكدة السابقين يتحججون بتطبيق تعليمات الحكومة للقضاء على البطالة نفى الوزير الأول السابق احمد اويحيى التهم المنسوبة اليه في ملف فساد قطاع السياحة على مستوى ولاية سكيكدة مبرزا ان هذه القضية تمت على المستوى المحلي وليس مركزيا على مستوى الحكومة وهو الامر نفسه بالنسبة لوزيرا النقل والأشغال العمومية سابقا عبد الغاني زعلان وعمر غول الذي اكدا تطبيقهما للقانون فقط في هذه القضية فيما أكد المتهم الرئيسي وولاة سكيكدة السابقين أن هذا الملف استوفى جميع الشروط القانونية وكان هدفه خلق الثروة ومناصب شغل جديدة بسكيكدة تطبيقا لتعليمات الحكومة.

وقال الوزير الأول السابق في تصريحات ادلى بها للقطب القضائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية على مستوى محكمة سيدي امحمد بتقنية التحاضر عن بعد من سجنه بالعبادلة بشار أنه يستغرق اتهامه بتهم ثقيلة في هذه القضية التي تم استدعاءه فيها كشاهد بشأن الرسالة التي أرسلها لوالي سكيكدة وتخص طلب تقديم تسهيلات للاسثتمار المحلي قبل أن يتحول الى متهم مشيرا الى ان تواجده بسجن العبادلة حال دون اطلاعه على قرار الاحالة في هذه القضية الذي ادانه بتهم ثقيلة منها سوء استغلال الوظيفة مؤكدا لهيئة المحكمة أنه يرفض تهمة منح امتيازات غير مستحقة في مجريات محاكمة تؤكد حسبه ان القضية كانت تسير على المستوى المحلي مايعني انه كما قال “لا دخل لي كوزير اول ” مبرزا أن وزير المالية كان له اشكال مع عقار عمومي بسيدي فرج من اجل بناء مجمع سياحي وانحرف المشروع الى تعاونية عقارية ماترتب عنه حجز هذه الأراضي كما ذكر أنه خلال توليه مسؤولية وزير اول وجه اوامر لوزارة المالية للحفاظ على العقار لموجه للاستثمار وأوضح انه بخصوص هذه القضية تم اقتراح ادخال بنود مستنبطة من تعليمة 2011 الا ان السلطات المحلية فعلت مافعلته وعرقلت ما ادى الى الغاء تعليمة الوزير الأول الموجهة لمديرية املاك الدولة وفق القانون مؤكدا في نفس السياق ان التعليمة التي تعالج على اثرها القضية تمت في وقت كان فيه خارج الحكومة مايعني ان لا دخل لي في القضية أضاف اويحيى في هذا السياق أن أي تعليمة صادرة في 2010 لحماية العقار العمومي جاءت لتحمي كل العقارات مشيرا الى انه رغم ذلك فقد جرته الى اتهامات وامتيازات لرجل الاعمال غول : الملف مكلف به الأمين العام للوزارة وليست انا.

بدوره تنصل وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول من مسؤوليته في هذا الملف الذي يبرزز وجه من وجوه فساد النظام السابق مصرحا أنه تقلد منصب الوزير بعد شهرين من تقديم ملف المستثمر كما ان ملف الحال حسبه مكلف به الامين الام للوزارة وان المؤسسة الميناءية تتحمل المسؤولية كاملة وليس الوزير غير انه اعترف أنه كلف مدير الميناء بدراسة الملف واعداد تقرير ومن ثم رفعة للامين العام بالوزارة قصد منح الموافقة المبدئية واكد ان التقرير جاء ايجابيا زعلان : أمرت بتطبيق القانون وليس لدي أي مسؤولية.

بدوره أنكر وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا عبد الغاني زعلان أي مسؤولية له في قضية فساد بن فسيح مشيرا الى انه تم الاستماع اليه من طرف محقق المحكمة العليا كشاهد ثم تم توجيه الاتهام له على أساس أنه منح بن فسيح تمديد شهرين بناء على مراسلة من مدير ميناء سكيكدة بالغاء الاتفاقية وتم مراسلة المستثمر من أجل ذلك وامرنا كما قال بتطبيق القانون وبناء على ذلك المستثمر بقى يشتكي أنه صحية تعسف كما صرح زعلان أن ماقامت به مؤسسة ميناء سكيكدة إجراء سليم وقانوني والدليل أنه لم تخرج من الوزراة حتى الموافقة ماعدا تطبيق.

وقد استهلت هذه المحاكمة خلال الفترة الصباحية بالاستماع الى أقوال ولاة سكيكدة السابقين محمد بودربالة وبن حسين فوزي واللذان انكرا التهم الموجهة اليهما , مبرزين انه تم دراسة ملف الاستثمار السياحي لرجل الأعمال بن فسيح وفق القانون وتنفيذا لتعليمات الحكومة من اجل خلق مناصب شغل جديدة على المستوى المحلي , كما صرح المتهم الرئيسي محمد بن فسيح انه لم ينطلق في انجاز مشروعه السياحي بعد حصوله على عقد امتياز لاستغلال مساحة 25 هكتار بسبب ظروف خارجة عن نطاقه مشيرا الى ان هذا المشروع تم دون تمويل بنكي ويهدف من ورائه الى خلق الثروة وتنشيط القطاع السياحي بسكيكدة اما بخصوص رخصة استغلال ميناء الولاية فقد صرح انه كان في اطار استثماراته الخاصة بتحويل الزفت والأشغال العمومية.

وخلال هذه الجلسة صرح حبة قيس مدير صناعة سابق بسكيكدة ان المستثمر بن فسيح اودع لدى مصالحه ملف اسثتمار مرفوق بكافة الوثائق الضرورية.

ب.ع