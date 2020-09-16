أونساج تباشر حملة لتمويل انشاء المطاعم والمقاهي والورشات الصناعية المشاريع الفلاحية

كشفت الوكالة الوطنية لدعم لدعم وتشغيل الشباب “اونساج ” حملة واسعة من اجل إعادة إطلاق برامج جديدة للنهوض بالجزائر الجديدة عن طريق بعث مشاريع جديدة للسماح للشباب في إطار النشاط ألخدماتي وذلك باستحداث مؤسسات ذات مقاربة اقتصادية، مرهون تطبيقه بالتأكد من أن المنطقة المرغوب الاستثمار فيها من طرف الشاب، يجب ألّا تكون متشبعة بالنشاط الذي تم اختياره ، حيث ستعطى الأولوية لمناطق الظل التي لا توجد فيها هذه المشاريع والتي يمكن حصرها “المقاهي، المطاعم، محلات الأكل الخفيف، ورشات الميكانيك، الترصيص ومحلات الإعلام الآلي والعديد من المشاريع ذات الاختصاص ألخدماتي شريطة ان لا يكون هناك تشبع في هذا المجال باستثناء النقل بكل أنواعه فقد تم إسقاطه من قائمة المشاريع المفتوحة كما فتح أفاق الاستثمار في الفلاحة بدون استثناء ، وعن عمليات التمويلات فقد أبقتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نفس الطريقة المعمول بها من دون طرح أي تغيير.

من جانب أخر أحالت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “اونساج ” العديد من الممونين الغشاشين الذين تواطؤو مع اصحاب المشاريع وقدم لهم أموالا عوض المعدات ، حيث احصت وكالة انساج أن 23 بالمائة من المشاريع لم تجسد بفعل تواطؤ الممونين ونصبهم على الشباب واستغلالهم ماديا ، حيث تبين انه ما يزيد عن ال1000 مشروع وهمي واستعمل لنهب المال العام واكثر من 150 مستفيذ غادر التراب الوطني في اتجاه اوربا ، وان الوكالات الولائية قد احالت العديد من الملفات على القضاء والتي اصدرت بشأنها احكاما قضائية مع الامر بالقبض.

محمد بن ترار