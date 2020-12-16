أونساج البويرة يواصل تحسيس شباب مناطق الظل لتجسيد مشاريعهم الإستثمارية

تواصل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية فرع البويرة حملاتها التحسبسية عبر خرجات ميدانية لمناطق الظل حيث كانت الوجهة أمس قرى ومداشر بلديات بوكرام وقرومة وبودربالة اقصى غرب عاصمة الولاية وهي الخرجات التي مست منذ تاريخ 13 سبتمبر الفارط معظم مناطق الظل في الجهات الأربعة للولاية والتي تهدف حسب المنظمين إلى نشر الفكر المقاولاتي في أوساط حاملي الأفكار الإستثمارية في تلك المناطق والوقوف على الأنشطة التي تستحق الدعم خاصة في مجال الفلاحة والخدمات وكذا تشجيع الشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة في هذه المجالات عن طريق جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وتستجيب لمتطلبات واحتياجات مناطقهم ، كما تهدف هذه الحملات إلى التعريف بالإستراتيجية الجديدة وشرح المحاور الأساسية للمقاربة الإقتصادية لجهاز “أونساج” التي أقرتها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، هذا ولقيت هذه المبادرة تجاوبا كبيرا من شباب مناطق الظل بولاية البويرة خاصة اصحاب المشاريع والأفكار الإستثمارية.

أحسن مرزوق