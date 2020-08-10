أول ظهور لبن زية في الملاعب بعد إصابته الخطيرة

سجل الدولي الجزائري ياسين بن زية، ظهوره الاول في الميادين، بعد حادث المرور الخطير الذي تعرض له أواخر ماي الماضي.

وظهر مهاجم ديجون، في المدرجات خلال اللقاء الودي الذي جمع فريقه ضد ماتز.

للإشارة فإن بن زية، تعرض لحادث مرور خطير يوم 28 ماي الماضي، عندما كانت يقود مركبة “ّ بوغي” الخفيفة، ما أجبره على إجراء عمليتين جراحيتين على مستوى اليد.

ويستعد اللاعب السابق لفنربخشة التركي، للإجراء عملية جراحية ثالثة بفرنسا في الأيام القليلة المقبلة، قبل أن يركن للراحة، على أن تكون عودته للميادين بعدها للشروع في التحضير للموسم الكروي الجديد.