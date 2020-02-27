أول تعليق رسمي من الحكومة على تصرف بيراف

علق وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، لأول مرة، على تصرف رئيس اللجنة الأولمبية السابق مصطفى بيراف.

وقال خالدي، في تصريح للصحفيين، اليوم على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إن “فلسطين خط أحمر والجمهورية الجديدة تقوم على التجديد والتداول”.

وكان وزير الرياضة، قد رفض استقبال، رئيس اللجنة الأولمبية، السابق مصطفى بيراف، عقب وقوفه للنشيد الصهيوني خلال بطولة غراند سلام للجيدو بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقدم بيراف إستقالته من رئاسة اللجنة الأولمبية يوم الثلاثاء، ليتم تعويضه ببطل القفز العالي عبد الرحمان حماد.