أول إجراء لبرشلونة لمعاقبة ميسي

كشفت تقارير صحافية كاتالونية، عن أول إجراء سيتخذه نادي برشلونة ضد قائده ليونيل ميسي، حال مواصلة تمرده، وعدم الحضور لإجراء الفحص الطبي والتدرب تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.

غاب ليونيل ميسي عن إجراء الفحوصات الطبية لفيروس كورونا، قبل بدء التدريبات اليوم الإثنين، تحت قيادة رونالد كومان، في خطوة جادة نحو إصراره على مغادرة برشلونة، مستفيداً من بند الخروج مجاناً في نهاية الموسم.

وقال الصحافي الموثوق تانكريدي بالميري بصحيفة سبورت الكاتالونية: “قررت إدارة نادي برشلونة بالفعل الخصم من راتب ليونيل ميسي عن كل يوم يتغيب فيه عن التدريبات”.

وأوضح: “ميسي يحصل على راتب قدره 110 ألف يورو في اليوم”.