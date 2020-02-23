أولويتي القصوى حل مشاكل المواطنين

الخرجات متواصلة لمعرفة المشاكل والتكفل بها

كشف أول أمس، والي ولاية المسيلة الشيخ العرجا، خلال زيارته لعاصمة الولاية بضرورة خروج المنتخبين المحلين الى الميدان للاستماع الى هموم المواطنين والتكفل بانشغالاتهم معتبرا الحوار المنطلق الضامن الآمن لترسيخ الثقة في المؤسسات وتحريك التنمية بابعادها ،والتمكن من حل تلك الانشغالات خاصة أن هناك مشاكل محلية حيث شدد على المسؤولين المحليين بمن فيهم رؤساء البلديات والدوائر والمدراء التنفيذيون على ضرورة استقبال المواطنين وخاصة يوم الاستقبال للاستماع لانشغالاتهم وإن كانت مشاكل محلية وبسيطة يمكنهم حلها على الفور ولكن المواطن يجد نفسه مضطرا للخروج إلى الشارع بعد غلق المسؤولين لأبوابهم ورفضهم استقبالهم وهذا بالرغم من تعليمات الوالي في كل مرة وأمام هذه الوضعية المقلقة، توجه الوالي، بنداء إلى سكان المسيلة يدعوهم فيه إلى ضرورة الابتعاد عن سلك طريق الاحتجاج، مؤكدا أن ظاهرة قطع الطرقات وغلق المصالح الإدارية لا تخدم مصالح الولاية في شيء، لا من بعيد ولا من قريب، مشيرا في نفس الوقت إلى أن أبواب مكتبه مفتوحة للجميع المواطنين ، للاستماع إلى مشاكلهم وانشغالاتهم مضيفا إنه عازم على استكمال مسار التنمية بالولاية وما تتطلبه من احتياجات والتكفل بانشغالات المواطنين عبر ربوع الولاية والعمل على مواصلة إنجاح مختلف البرامج التنموية للدولة، موضحا أنه يشعر بثقل المسؤولية التي شرفه بها رئيس الجمهورية بتعيينه على رأس هذه الولاية التاريخية وأنه يتشرف بإدارة الجهاز التنفيذي وبخدمة سكانها ورفع التحديات لجعلها ضمن مصاف الولايات الهامة، مؤكدا أن ولاية المسيلة تستحق مكانة أفضل بالنظر للمؤهلات والمقومات التنموية التي تحوزها وهذا واشرف الرجل الأول بالولاية منذ تعيينه على رأسها على تعزيز مردودية مختلف القطاعات وتكثيف زيارته الميدانية واحتكاكه الدائم بالمواطنين كما شدد على ضرورة تسخير كل الإمكانات بعقلانية و انضباط لتحسين الخدمة العمومية داعيا المنتخبين المحليين خدمة الساكنة من خلال تحري الشفافية و العمل على تقديم خدمة عمومية تكون فيها الجودة و الجوارية حقيقة وهذا بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن والتكفل بمختلف احتياجاته ومتطلباته وفق الأولويات مؤكدا إن ذلك لن يتم إلا من خلال تسطير إستراتيجية متكاملة بين مختلف القطاعات التنموية، داعيا إلى ضرورة بذل جميع الجهود دون تراخٍ لبلوغ الغاية المنشودة وأبدى والي ولاية المسيلة حرصه على تنفيذ برنامج مخطط الحكومة والمستمد من برنامج رئيس الجمهورية والذي يحرص على الارتقاء بولاية المسيلة إلى مصاف الولايات الأخرى وأكد والي المسيلة أنه سعى منذ توليه الجهاز التنفيذي للولاية ، إلى دفع ومتابعة جميع المشاريع التي هي في طور الإنجاز إلى غاية استلامها، إلى جانب تسجيل مشاريع تنموية أخرى تتماشى ومتطلبات المواطنين لتحسين إطارهم المعيشي، التي هي من اهتمامات ولاية المسيلة وأن السلطات المحلية تعمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن بتوفير السكن وخلق مناصب الشغل وتجسيد مشاريع حيوية وأخرى ذات طابع شبابي، حسب تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لضمان العيش الكريم للمواطن وتطبيق مبدأ العدالة في توزيع السكن بمختلف صيغه إلى جانب العمل على القضاء على مناطق الظل الموجودة على مستوى الأرياف، وحتى الحضرية بإشراك المواطن في تحقيق الديموقراطية التشاركية سواء في التسيير العام وفي البرامج التنموية والسكنية.

عبدالباسط بديار