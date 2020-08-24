أولوية قطاع الطاقة على المدى القريب التوجه نحو الميادين التي تخلق الثروة

كشف وزير الطاقة, عبد المجيد عطار, ان اولوية قطاع الطاقة على المدى القريب, هي توجيه استهلاك الطاقة خصوصا الكهرباء و الغاز الطبيعي الى الميادين الخلاقة للثروة و مناصب العمل كالفلاحة و الصناعة و الخدمات

و قال الوزير, في تصريح صحفي خلال زيارة عمل لولاية الجزائر, دشن خلالها العديد من المنشآت الكهربائية و الغازية, أن اغلبية الطاقة التي تنتجها مؤسسة سونلغاز- سواء من الكهرباء أو الغاز الطبيعي- هي مستهلكة بنسبة تفوق 75 بالمائة من قبل المنازل اي بدون خلق أي ثروة جديدة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني و لهذا فإن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطاقة, المنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية, ستحاول,على المدى القريب, توجيه استهلاك الطاقة خصوصا الكهرباء و الغاز الطبيعي الى الميادين الخلاقة للثروة و مناصب العمل كالفلاحة و الصناعة و الخدمات و التي سيتم التركيز عليها مستقبلا مشيرا الى ان هذا سيتم دون المساس باحتياجات المواطنين من الكهرباء أو الغاز الطبيعي التي ستبقى تلبيتها أولوية