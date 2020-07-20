أوكسفورد تؤكد نجاح تجارب لقاح “كوفيد-19”

أظهرت تجارب سريرية على متطوعين، أن لقاح “أسترا زينيكا” الخاص بوباء “كوفيد-19″، آمن وقد ولّد مناعة في صفوف الذين حصلوا عليه.

ولم يتسبب اللقاح الذي يحمل اسم “AZD1222” بأي أعراض جانبية، ولم يلحق أذى بالأجسام المضادة، واستجابة “الخلايا التائية”، حسبما أظهرت النتائج التي نشرتها مجلة “لانسيت” الطبية، “وقالت الجامعة إن التجارب أظهرت أن المتطوعين الذين تلقوا الجرعة الثانية ظهرت لديهم أجسام مضادة، كما تكونت عندهم الخلايا التائية التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي في جسم الإنسان، أضافت جامعة أوكسفورد أنه لم يتم رصد أي تداعيات سلبية حتى الأن للقاح بعد تجربته على نحو ألف متطوع. ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النتائج بأنها إيجابية جدا وقد أنتج اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد، بالشراكة مع أسترا زينيكا “استجابة مناعية قوية”.

و.الحاج