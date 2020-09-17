أوبك+: عطار يشارك في اجتماع اللجنة المتابعة الوزارية المختلطة

سيشارك اليوم الخميس وزير الطاقة عبد المجيد عطار، في أشغال الإجتماع الـ22 للجنة الوزارية المختلطة للمتابعة لأوبك/خارج أوبك.

أفاد بيان للوزارة، أن رئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) سيعقد الندوة عبر تقنية التحاضر عن بعد.

وسيكرس هذا الاجتماع لدراسة وضع سوق النفط الدولي وآفاق تطويره على المديين القصير والمتوسط.

وسيقيم أعضاء اللجنة الوزارية المختلطة للمتابعة مدى احترام إلتزام خفض إنتاج البلدان الموقعة على بيان التعاون لشهر أوت الفارط.

خاصة بعد المصادقة عليه أثناء الاجتماع الوزاري العاشر للأوبك وخارج الأوبك، المنعقد يوم 12 أفريل 2020.

ويذكر أن اللجنة الوزارية المختلطة للمتابعة تتشكل من سبعة بلدان أعضاء في منظمة الأوبك (الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا) وبلدين غير عضو في المنظمة (روسيا و كازخستان).