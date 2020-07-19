أهم تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم أثناء لقاءه بمدراء وممثلي وسائل الإعلام

الرئيس تبون:انتمائي نوفمبري

تبون:هدفنا انقاذ الوطن خلال هده الفترة العسيرة ومن واجب كل الجزائريين المساهمة في هذا المسار .

تبون:نحن بصدد بناء اقتصاد قوي واطلاق مشاريع للتخلص من التبعية الاقتصادية للمحروقات .

تبون:سنتصدى بحزم لكل من يتعدى على مستخدمي قطاع الصحة اللذين يضحون بحياتهم من اجل سلامة وصحة الجزائريين.

تبون: حالتنا المالية ميسورة عكس ما تم تداوله .

تبون:سنتكفل بالمهنيين ذوي الدخل اليومي وسنحفظ قوت العائلات الجزائرية

تبون:لن نتسامح مع من يعرقل مساعي الدولة لاعانة ذوي الدخل المحدود وسنحارب البيروقراطية .

تبون:التجاوزات الخطيرة التي كانت لن تكرر.

تبون:اساس الدولة العدل والقانون.

تبون:انا لا انتمي الى اي حزب انا امثل كل الجزائريين وليست لي اي نية في تاسيس حزب سياسي .

تبون:سنحارب الرشوة والتسلط الذي يمارس يوميا ف حق المواطن في بعض الادارات .

تبون:يجب ازالة المال الفاسد لبناء دولة نظيفة نزيهة ترتكز على مؤسسات قوية.

الرئيس تبون: لن أترك مواطنا يجري وراء كيس حليب وآخر يسعى لشراء طائرة خاصة.

الرئيس تبون: كل جزائري له حقه من مداخيل الدولة.

الرئيس تبون: التزمت بإسترجاع الأموال المنهوبة وأملك كيفية ذلك.

المحروقات نعمة من الله ولكن يجب خلق البديل وتنمية موارد اقتصادية اخرى في مجال الصناعة والفلاحة لخلق مناصب شغل وخلق الثروة.

الرئيس تبون: لم نقص فرنسا ولكن سنسترجع ذاكرتنا ونحصل على الاعتراف بالجرائم منها

الرئيس تبون: فرنسا لن تأخذ فرنك فيه مصلحتها فقط.

الرئيس تبون: أتألم كشخص وكرئيس عندما يعتدى على أطقم المستشفيات.