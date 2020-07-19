أهم تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم أثناء لقاءه بمدراء وممثلي وسائل الإعلام

الرئيس تبون:انتمائي نوفمبري
تبون:هدفنا انقاذ الوطن خلال هده الفترة العسيرة ومن واجب كل الجزائريين المساهمة في هذا المسار .
تبون:نحن بصدد بناء اقتصاد قوي واطلاق مشاريع للتخلص من التبعية الاقتصادية للمحروقات .
تبون:سنتصدى بحزم لكل من يتعدى على مستخدمي قطاع الصحة اللذين يضحون بحياتهم من اجل سلامة وصحة الجزائريين.
تبون: حالتنا المالية ميسورة عكس ما تم تداوله .
تبون:سنتكفل بالمهنيين ذوي الدخل اليومي وسنحفظ قوت العائلات الجزائرية
تبون:لن نتسامح مع من يعرقل مساعي الدولة لاعانة ذوي الدخل المحدود وسنحارب البيروقراطية .
تبون:التجاوزات الخطيرة التي كانت لن تكرر.
تبون:اساس الدولة العدل والقانون.
تبون:انا لا انتمي الى اي حزب انا امثل كل الجزائريين وليست لي اي نية في تاسيس حزب سياسي .
تبون:سنحارب الرشوة والتسلط الذي يمارس يوميا ف حق المواطن في بعض الادارات .
تبون:يجب ازالة المال الفاسد لبناء دولة نظيفة نزيهة ترتكز على مؤسسات قوية.
الرئيس تبون: لن أترك مواطنا يجري وراء كيس حليب وآخر يسعى لشراء طائرة خاصة.
الرئيس تبون: كل جزائري له حقه من مداخيل الدولة.
الرئيس تبون: التزمت بإسترجاع الأموال المنهوبة وأملك كيفية ذلك.
المحروقات نعمة من الله ولكن يجب خلق البديل وتنمية موارد اقتصادية اخرى في مجال الصناعة والفلاحة لخلق مناصب شغل وخلق الثروة.
الرئيس تبون: لم نقص فرنسا ولكن سنسترجع ذاكرتنا ونحصل على الاعتراف بالجرائم منها
الرئيس تبون: فرنسا لن تأخذ فرنك فيه مصلحتها فقط.
الرئيس تبون: أتألم كشخص وكرئيس عندما يعتدى على أطقم المستشفيات.